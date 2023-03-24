美要求字節跳動出售TikTok　中國商務部：須中方許可

▲美國要求字節跳動出售TikTok，理由是TikTok允許中國官方獲取資料，影響美國用戶隱私和資料安全。（圖／CFP）

文／中央社

針對美國政府要求母公司北京字節跳動出售TikTok，中國商務部今天表示將會堅決反對，並強調出售或者剝離TikTok涉及技術出口問題，必須按照中國的法律法規履行行政許可程序。

據中國商務部官網發布，有記者在23日下午舉行的例行記者會提問，近日有外媒報導，美方將要求短影音分享應用程式TikTok強制出售，請問對此有何評論？

中國商務部發言人束玨婷表示，中方注意到相關報導。無視產品和服務本身，僅從外國投資者身分出發，強制要求出售TikTok，將嚴重損害包括中國在內的各國投資者赴美投資信心。如果該消息屬實，中方將堅決反對。

她強調，出售或者剝離TikTok涉及技術出口問題，必須按照中國的法律法規履行行政許可程式，中國政府將依法作出決定。

華爾街日報等美國媒體15日報導，白宮已設下最後通牒，TikTok若要繼續作為字節跳動的一部分，將面臨在美國遭禁的命運。TikTok也證實此事。

TikTok執行長周受資將在美國時間23日出席眾議院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）聽證會。

根據周受資21日提交的書面證詞 他將在聽證會上說，TikTok從來沒有、也永遠不會與中國政府共用美國用戶數據。

為避免被禁，TikTok已成立特別子公司「TikTok美國數據安全」（TikTok U.S. Data Security），現有近1500名全職員工，並與甲骨文公司（Oracle）簽約以儲存TikTok的美國用戶資料。

TikTok目前在美國的每月活躍用戶已從2020年的1億人增長至逾1.5億人。