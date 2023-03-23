　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美空軍部長：無中共侵台立即威脅「但美國已做好準備」

▲▼美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）。（圖／達志／美聯社）

▲美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）。（圖／達志／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美中競爭加劇、台海局勢引發國際關注。美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）23日在新加坡表示，美國目前不認為中國入侵台灣有立即性的威脅，但美國已做好準備，隨時防衛這個自治島嶼。

根據《路透社》報導，隨著中國對於台灣主權和南海領土爭議的態度愈加強硬，美國也開始加強鞏固亞太地區聯盟的力道，2國緊張關係已經升溫。肯達爾在新加坡舉行的國防技術會議期間表示，目前他並沒有看到任何迫在眉睫的威脅，「不過，任何牽涉到美國的侵略行為，都是在犯下一個非常嚴重的錯誤。」

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年訪台時，中共在台灣周邊地區展開大規模軍演，並多次強調台灣為中國不可分割的一部分。對此，肯達爾認為，中國不斷做出一些「咄咄逼人的事」，包括將南海軍事化，雖有多個國家都主張在該戰略貿易海域有部份主權，但中國卻聲稱擁有大部分南海主權，還指控美方是該地區軍事化的主要推動者。

肯德爾提到，今年2月中國「間諜氣球」飄進美國是一種「侵略行為」，雖然並非是嚴重的軍事威脅，但不太可能再次發生。他最後也向中國喊話，希望雙方能努力加強合作，而不是減少合作。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
他從日本帶「10顆半熟蛋」搭機回台　下場慘了
「園區狒狒都長一樣」人員清點超崩潰　六福村二刷結果出爐
獨／內湖500萬搶匪　竟涉性侵案！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美要求字節跳動出售TikTok　中國商務部：須中方許可

TikTok在美存滅之戰　執行長將赴國會作證：字節跳動非中國代理人

美空軍部長：無中共侵台立即威脅「但美國已做好準備」

共軍宣稱「美艦擅闖領海」已警告驅逐　美軍第七艦隊回應了

各國厭戰恐成致命傷　彭博：美國憂被「中國和平方案」逼入絕境

金正恩穿「髒外套」出門 ！罕見折損尊貴形象　保鏢幕僚恐遭處決

首飛通過Max-Q！　「3D列印火箭」升空180秒墜大西洋

8綹頭髮揭開貝多芬死因之謎　酗酒+B型肝炎是主因

20億人沒有乾淨飲用水　水資源組織：2000億美元才能解決

西班牙腦癱青年6小時跑42公里　全球首位76%身障者完成馬拉松

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

張育成返美笑：送機太溫馨　承諾帶祝福與力量打出一切

架設4米圍牆+天地電網！　六福村曝防狒狒脫逃措施

台男勸阻陸客圍罵日本司機　大媽哭腔尖叫誣陷他性騷擾

辛龍悼劉真逝世3周年「有空回來」　曝7歲女兒近況：一定是遺傳妳

內湖500萬搶案過程曝 4嫌遭逮趴地！1hr偵破

美要求字節跳動出售TikTok　中國商務部：須中方許可

TikTok在美存滅之戰　執行長將赴國會作證：字節跳動非中國代理人

美空軍部長：無中共侵台立即威脅「但美國已做好準備」

共軍宣稱「美艦擅闖領海」已警告驅逐　美軍第七艦隊回應了

各國厭戰恐成致命傷　彭博：美國憂被「中國和平方案」逼入絕境

金正恩穿「髒外套」出門 ！罕見折損尊貴形象　保鏢幕僚恐遭處決

首飛通過Max-Q！　「3D列印火箭」升空180秒墜大西洋

8綹頭髮揭開貝多芬死因之謎　酗酒+B型肝炎是主因

20億人沒有乾淨飲用水　水資源組織：2000億美元才能解決

西班牙腦癱青年6小時跑42公里　全球首位76%身障者完成馬拉松

賓士男酒駕喝茫「分隔島起飛」鏟斷樹再撞公車　下車舉高雙手

專訪／想成為台灣Yagoo！VTuber杏仁咪嚕分享頻道經營甘苦談

開箱／西日本最大花卉農場！逾700株垂枝櫻下周最美　4家一起看

快訊／萬華理髮廳深夜火警！麻將桌起火「濃煙竄出」　消防急灌救

解婕翎生日認愛「我被追走了」！被告白3次才接受：這男人太狠了

美要求字節跳動出售TikTok　中國商務部：須中方許可

圓裕去年EPS 4.05元創新高　擬配息2元

嘉義市交通處長鄭君健疑涉貪　檢方諭知10萬交保

還是要說再見…《寶可夢》小智26年旅途將結束　網友敲碗那隻鳥回歸

TikTok在美存滅之戰　執行長將赴國會作證：字節跳動非中國代理人

黏人鴕鳥「討摸摸不成」氣到炸毛　怒踹馬麻！下秒被哥追著跑制裁

國際熱門新聞

一家五口接連墜樓　鄰居憶詭異1幕

金正恩穿「髒外套」出門 　幕僚恐遭處決

美空軍部長：無中共侵台立即威脅

共軍驅逐美艦　美軍第七艦隊回應

出生就活在「淫亂邪教」　她3歲嫁67歲教主

中國商務部：出售或剝離TikTok須中方許可

Meta員工自爆年薪575萬　啥都不用做

TikTok在美存滅之戰　執行長將赴國會作證

北韓人餓死街頭　金主愛卻穿「名牌外套」

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

日本隊凱旋歸國！球迷塞爆成田機場

14個月無法排尿　辣妹被送進急診室嚇壞醫

攻烏反遭大屠殺　俄兵：整團300人滅了

日本棒球隊休息區「看不到垃圾」！

更多熱門

相關新聞

威爾森：將研製B-21遠程轟炸機

威爾森：將研製B-21遠程轟炸機

美國聯邦參議院日前通過總統川普提名的空軍部長人選，以76票對22票通過威爾森（Heather Wilson）出任部長一職。根據外媒報導，威爾森上任前曾在聽證會表示，「為了因應『來自中國』潛在的軍事威脅，未來將研製『B-21型』遠程戰略轟炸機，並且提升空軍的太空能力與維護美方的核威懾力量。」

紐約名媛O吊飾　微風信義買得到

紐約名媛O吊飾　微風信義買得到

「豐臀金」名模妹拿錢甩服務生臉

「豐臀金」名模妹拿錢甩服務生臉

關鍵字：

美國空軍部長肯達爾Frank Kendall

讀者迴響

熱門新聞

解婕翎生日認愛「被追走了」：這男人太狠了

超商連3天「2大拿鐵咖啡買1送1」

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

女星錄影「上衣下滑」疑走光了！

六福村清點東非狒狒　沒減少還比原呈報數多一隻

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

超商買飲料中6.6萬現金　網哀號：沒看就丟了

BLACKPINK離台3天終於「官宣發文」！

東芝董事會同意4500億收購案！股票將下市

親妹竟宣傳「姊姊做援交」！薔薔當眾給難看

《狗蛋大兵》小翠罕見脫了！

外媒評經典賽中華隊「C-」　贏韓國與中國並列

老婆才出門「兒子打破電視」！那對夫妻Kim求救：換我被打

身分證拿出來！中3碼玩樂園只要99元

六福村清點東非狒狒　竟還多出一隻

更多

最夯影音

更多
稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」
東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面