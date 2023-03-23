美空軍部長：無中共侵台立即威脅「但美國已做好準備」

▲美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）。（圖／達志／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美中競爭加劇、台海局勢引發國際關注。美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）23日在新加坡表示，美國目前不認為中國入侵台灣有立即性的威脅，但美國已做好準備，隨時防衛這個自治島嶼。

根據《路透社》報導，隨著中國對於台灣主權和南海領土爭議的態度愈加強硬，美國也開始加強鞏固亞太地區聯盟的力道，2國緊張關係已經升溫。肯達爾在新加坡舉行的國防技術會議期間表示，目前他並沒有看到任何迫在眉睫的威脅，「不過，任何牽涉到美國的侵略行為，都是在犯下一個非常嚴重的錯誤。」

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年訪台時，中共在台灣周邊地區展開大規模軍演，並多次強調台灣為中國不可分割的一部分。對此，肯達爾認為，中國不斷做出一些「咄咄逼人的事」，包括將南海軍事化，雖有多個國家都主張在該戰略貿易海域有部份主權，但中國卻聲稱擁有大部分南海主權，還指控美方是該地區軍事化的主要推動者。

肯德爾提到，今年2月中國「間諜氣球」飄進美國是一種「侵略行為」，雖然並非是嚴重的軍事威脅，但不太可能再次發生。他最後也向中國喊話，希望雙方能努力加強合作，而不是減少合作。