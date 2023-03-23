韓斑馬從動物園脫逃！「首爾住宅區」悠哉散步　在大馬路車潮狂奔

▲南韓一隻斑馬23日從首爾兒童大公園脫逃，至廣津區九宜洞住宅區一帶散步。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／綜合外電報導

全球的動物正試圖從人類的魔爪脫離！繼台灣今（23）日上午爆發「狒狒之亂」，一隻狒狒在桃園市平鎮、新屋逃竄。無獨有偶，南韓首爾23日下午也傳出一隻斑馬從動物園逃脫，在首爾市區住宅區散步，甚至還在大馬路和汽車一同狂奔，目前斑馬仍然在逃中，消防當局仍正進行捕獲作業。

根據《韓聯社》、《京鄉新聞》、《韓民族新聞》等韓媒報導，位於南韓首爾市廣津區的「首爾兒童大公園」擁有動物園、花園、遊樂園等眾多休閒娛樂設施，豈料23日下午2時43分（台灣時間下午1時43分）卻傳出一隻出生於2021年的斑馬毀壞設施、從柵欄裡脫逃的意外事件，當地民眾拍下斑馬在住宅區散步、馬路狂奔的影像。

어린이대공원 얼룩말 탈출!!

얼룩말도 지금 여기가 어딘지 몰라 당황중같은뎅



잘 데려다 주세요!! #얼룩말 #탈출 pic.twitter.com/OPGjxwF1uL — JUSTHODL 저스트호들 (@IM_JUSTHODL) March 23, 2023

어린이대공원 탈출한 얼룩말이 광진구를 활보중이라는데 너무 합성같고 기괴하다 pic.twitter.com/8Nx79KyCDj — 헌진 (@haheonjin) March 23, 2023

從首爾兒童大公園逃脫後，斑馬先是逃竄至地鐵峨嵯山站附近的大馬路，推特等社群網站傳出許多當地民眾拍下斑馬在車輛之間奔馳、導致交通一度出現大混亂的影像，接著斑馬在廣津區九宜洞的住宅區內走動。

▲首爾市廣津區居民驚見斑馬在家門前散步。（圖／翻攝自Twitter@BaekMetal）

廣津消防署關係人士表示，「目前正出動人員和兒童大公園飼育人員、警方等聯合設置圍籬，形成一道又一道的捕獲網，進行捕獲相關作業。不過儘管已向斑馬施打4次鎮定劑，還是難以將斑馬成功捕獲。」

目前該隻斑馬尚未造成首爾當地人員傷亡或財產損失。