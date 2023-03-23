金正恩穿「髒外套」出門 ！罕見折損尊貴形象　保鏢幕僚恐遭處決

▲金正恩16日上午親自前往平壤順安視察火星-17型導彈試射，袖口卻出現白色髒汙。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩16日曾帶著女兒金主愛視察「火星17型」洲際彈道飛彈發射現場，隔一天官媒朝鮮中央通訊社公布的照片中，金正恩身穿的棕色外套袖口與下擺都出現明顯的白色髒汙，有損元首形象。更有分析人士認為，身邊的保鏢很可能因為未能確實守住金正恩的尊嚴，而被送勞改，甚至遭處決。

根據鏡報報導，美國智庫史汀生中心的非常駐研究員、38 North特約分析師梅登（Michael Madden）撰文表示，北韓領導人金正恩外套袖口上出現不明白色髒汙，而這樣「不體面」的照片卻直接經官媒發出，引發外界擔憂與猜測，即金正恩身邊的幕僚很不幸地可能將為此事負責。

▲金正恩帶著女兒金主愛一同觀看試射過程。（圖／CFP）

梅登在他創立的網站「朝鮮領導人觀察」（North Korea Leadership Watch）發文指出，過去那些被認為該負責任的人，可能會被降職或是被判去流放地勞改，甚至不能排除最嚴重刑罰──由行刑隊處決的可能性。梅登說，「我第一個反應是，我的老天啊！」

梅登解釋，雖然不太可能因為這種事被槍殺，除非領導人當時情緒尤其善變，「如果他對此感到憤怒，那麼有些人可能會被派到工地或農場工作1、2個月，讓他們反省這個小錯誤，但被送去處刑的事情也不是沒聽說過。」梅登補充，金正恩的父親金正日就曾經把保鏢和私人助理送去坐牢，某個未經證實的軼事是，一名工作人員坐在他的辦公桌前，抽了他的一根菸，金正日發現後就槍斃了他。

報導補充，本月稍早傳出北韓一名情報部門人員利用可以上網的特權，登上Google網站，被發現後目前正面臨著遭槍決的命運。一名北韓軍方消息人士透露，北韓神祕的第10局（Bureau 10）負責監控國家內外電子通訊，卻有幾名特務在未經授權情況下瀏覽禁止網頁，由於同僚出賣檢舉，他們現已被調查並已確認了違法情事。