營業到隔日凌晨4點！燒肉Smile插旗林口　開幕前10天用餐抽帝王蟹腳

▲燒肉Smile插旗林口。（圖／築間餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

築間餐飲集團旗下單人燒肉品牌「燒肉Smile」到林口展店了，3月24日開幕，這是該品牌在林口的首間餐廳，營業時間從早上11點到隔日凌晨4點連續17小時，也讓林口人宵夜市場多了新選擇。除了「燒肉Smile」進駐林口之外，「築間幸福鍋物」也來了，一口氣進駐雙品牌，提供消費者多元用餐選擇。

「燒肉Smile」林口文化店，席設88個位子，設計單人座位及2-4人座位，採半開放式包廂，有專屬個人烤爐座位設計，即使是一個人也能輕鬆開烤。開幕前10天（3/24-4/2）消費任一套餐即可參加刮刮樂活動，有機會獲得帝王蟹腳、牛舌、A5和牛、伊比利豬等多項嚴選食材，超過3,000個獎項要免費送。

▲燒肉Smile插旗林口，開幕前10天（3/24-4/2）消費任一套餐即可參加刮刮樂活動，有機會獲得帝王蟹腳、牛舌、A5和牛、伊比利豬等多項嚴選食材。（圖／燒肉Smile提供）

「燒肉Smile」主打個人式燒肉套餐，除了嚴選肉品外，每份套餐均含均含越光米飯、韓式泡菜及獨家海老味噌湯，還有多種野菜沙拉、飲料自助無限放題，套餐只要單人消費滿500元，即可免費將越光米飯，升級為「蔥花玉子拌飯」（溫泉蛋）或「蔥油拌飯」。營業時間則是從早上11點一直到隔日凌晨4點。

▲茶六燒肉堂是台中燒肉名店。（圖／取自茶六燒肉堂臉書）

另外，屬於鍋物起家的輕井澤集團旗下燒肉品牌、台中燒肉名店茶六燒肉堂則是要到台南展店了。有網友分享自己前往茶六的用餐經驗，並指出「薄牛舌」、「厚牛舌」各有千秋獨樹一格，是烤牛肉愛好者不可錯過的必點美食，點評如「茶六的鹽蔥很香！搭配一面熟就可以吃的牛舌，香脆好吃！」吸引網友留言「茶六的橫隔膜也好吃」、「茶六的油蔥配肉也很解膩，推」等。此外，網友也表示可以在茶六單點不在菜單上的隱藏菜色「味噌湯」，口味相當不錯。