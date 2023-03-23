首飛通過Max-Q！　「3D列印火箭」升空180秒墜大西洋

實習記者任庭儀／編譯

美國加州新創公司「相對論太空」打造全球首枚3D列印火箭「人族1號」，於22日進行第3次試射，火箭升空後順利通過最大動壓點（Max-Q），不過3分鐘後出現異常未按照計畫進入軌道，最後還是以失敗告終。相對論太空表示，將在未來幾天公布飛行相關資訊。

綜合美聯社、路透社報導，火箭85%由3D列印製造的「人族一號」（Terran 1）高33公尺、直徑2.2公尺，未來計劃用於幫助輕型衛星拖入軌道。

「人族一號」22日於佛羅里達州升空成功，由甲烷和氧氣提供動力，第一階段在卡納維爾角空軍基地（CCAFS）發射，且按計畫完成分離，火箭在大西洋上空以時速近2000公里、高度16公里飛行大約80秒，順利通過關鍵點火箭最大動壓點（Max-Q）。

▲全球首枚3D列印火箭「人族1號」升空成功，但未能如計畫進入軌道。（圖／翻攝自Twitter／@relativityspace）

然而到達太空後，火箭發動機未能產生足夠推力進入軌道，最終落入大西洋以失敗結束。

相對論太空項目經理凱利（Arwa Tizani Kelly）表示，「雖然我們今天沒有成功，但我們收集了足夠數據證明3D列印火箭是可行的。」官方推特也發文指出，「今天是巨大的勝利...我們將評估飛行數據，並在未來幾天提供最新消息。」

相對論太空是美國少數火箭新創公司之一，與同業競相滿足客戶對廉價發射服務的日增需求，所以它押注於使用巨型3D列印機器人。在此之前，相對論太空曾2度中止3D列印火箭試飛計畫，原因包括甲烷需要時間達到合適的濃度、惡劣的天氣狀況等。