各國厭戰恐成致命傷　彭博：美國憂被「中國和平方案」逼入絕境

▲習近平訪俄與普丁會面，針對烏克蘭問題提出和平方案。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《彭博社》引述華府官員說法報導，美國擔心被北京提出的烏克蘭和平方案逼入絕境。若直接表示反對，中國可能向厭倦戰爭及飽受經濟損失的國家宣稱「華府對於和平不感興趣」。此前，美國官員公開質疑中國提議，因為如果現在停火，俄羅斯將能保有既得的烏克蘭領土，並有餘裕重整軍力，進而在戰場上獲益。

報導指出，習近平與普丁展開會面，討論華府認為不可接受的烏克蘭和平方案，不僅讓美國陷入尷尬處境，也在拜登政府內部造成不安，進而引發美國如何對待中俄的更廣泛疑慮。

政治風險顧問公司「中國戰略集團」（China Strategies Group）總裁強生（Christopher Johnson）表示，拜登政府一直試圖讓北京按照美國主張應對烏克蘭危機，但「習近平如今按照自己的意思行事。我認為，這可能在政府內部造成一些驚惶錯愕。」

▲美軍大力援助烏克蘭，其中包括「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS）。（圖／達志影像／美聯社）



《彭博社》也指出，由於華府持續對中國採取強硬立場，一些分析人士認為，中國實際上可能已經放棄在短期內改善與美關係。

智庫「布魯金斯學會」（Brookings Institution）外交政策研究員西森（Melanie Sisson）說，中國越看不見與美國合作的機會，「越可能尋求其他管道與選項，而這在很多方面意味著，試圖破壞美國與其他國家的關係。」

智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）研究員林碧瑩（Bonny Lin）曾在五角大廈工作。她表示，如果美國反對這項和平方案，「中國很可能加大傳播『美國反對停火』、『美國反對結束戰爭』的訊息。」