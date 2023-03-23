習近平和普丁展開新友誼　CNN：美國面臨「嚴峻外交政策考驗」

▲習近平在俄烏開戰後，近日首度訪問莫斯科與普丁會面。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

中國國家主席習近平出訪俄羅斯會見普丁。美國有線電視新聞網（CNN）22日分析，習近平這趟訪問反映出中俄與美國的互相對抗，雖然不能斷言中俄結成了美方長期擔憂的反美陣線，但美國現在顯然面臨了嚴峻的外交政策挑戰，以及揮之不去的地緣政治惡夢，且俄烏若進入消耗戰也將考驗著美國支持基輔的決心。

▲美國仍在密切觀察俄羅斯與中國的互動。（圖／路透）

據CNN報導，習近平訪俄的每一步，華府都在以強硬態度觀察，並指責他為剛被國際刑事法院以戰爭罪起訴的普丁提供外交掩護，但中俄是否真的結成華府外交專家長期擔憂的聯合反美陣線，似乎仍值得懷疑。白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）形容，「這是一場權宜聯姻，沒有感情，沒有愛…他們的交集是針對美國和我們在全球各地影響力的反擊，他們希望改變遊戲規則，又在彼此身上找到有用的幫襯。」

不過，美國現在顯然面臨嚴峻外交政策挑戰，不但要為可能出現的美中冷戰局面做準備，還得在烏克蘭與20世紀冷戰的對手展開代理人戰爭。就算中國拒絕向俄軍提供武器，中俄兩國不斷擴大的經貿關係也可能讓普丁在戰爭中撐得更久，艱苦的消耗戰可能耗盡烏克蘭軍力，還會考驗美國與盟友繼續支援基輔的決心，引發西方政治分歧。而美國若繼續投入大量援助，那可能就無法如此關注中國在亞洲的角力，這正中北京下懷。

中俄元首會談的同時，白宮宣布將比預期更早地將美國愛國者飛彈防禦系統部署至烏克蘭，並增援基輔數十億美元。CNN表示，美國此舉目標很明確，是要向普丁表明就算他尋求習近平支持，西方對烏克蘭的態度也沒有退縮。

▲美中競爭將在更廣闊的世界舞台上演。（圖／達志影像／美聯社）

然而，習近平毫不掩飾地言明，這趟莫斯科之行是為了削弱美國與西方國家的力量。前美國駐華大使駱家輝22日表示，中國正在試圖將自己塑造成一股新勢力，站起來對抗西方強權秩序，「他們對美國與歐洲國家在這麼多全球事務上的高壓手段與主導地位非常不滿。」CNN報導提到，美國與中國的競爭正在更大的世界舞台中上演，在這舞台上雖然俄羅斯的影響力下降，但它也可能成為對中國有益的盟友。

報導稱，美國長期以來揮之不去的地緣政治惡夢就是俄中戰略聯盟。已故的冷戰時期遏制策略制訂者、美國國家政策顧問凱南（George Kennan）生前曾警告，北約東擴可能把俄國推入北京的懷抱，他在1997年1月4日的日記中還預測，莫斯科會進一步將整體社會軍事化，並與東方鄰國「特別是伊朗與中國」發展出更密切的關係，期望形成強烈反西方軍事集團，抗衡北約。

中國與俄羅斯最近都向著美國的另一個死敵伊朗靠攏，雖然中俄關係遠遠不及軍事結盟的程度，也不像美國在歐洲或太平洋維持的正式聯盟，但美國最近數周以來持續警告，中國不應該向莫斯科提供應急的武器或彈藥，北約秘書長更宣稱有跡象表明俄羅斯提出了要求，而中國正在考慮。

不過中方是否軍援俄羅斯仍是複雜的問題，因為中國目前已經從增加與俄羅斯貿易、購買油氣等層面，在烏俄戰爭中獲取巨大利益。對北京而言，塑造全球和平締造者的形象，可能比在一場代理人戰爭中充當普丁武器庫來得更有利。