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小時候被父母拆散！阿嬤「時隔60年」又遇見初戀　這次如願結婚了

▲▼78歲的珍妮特時隔60年遇見初戀情人，兩人決定互許終身。（示意圖／CFP）

▲78歲阿嬤時隔60年遇見初戀情人，兩人決定互許終身。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

英國哈特福郡（Hertfordshire）上個月舉辦了一場婚禮，而結婚的新人是一對高齡79歲和78歲的夫婦。事實上，他們少年時期就已互許終身，但當時被父母阻止，兩人自此斷了聯繫，沒想到卻能在60年後再次相遇，兩人就決定再也不分開。

根據《紐約郵報》報導，現年78歲的珍妮特（Jeanette Steer）和79歲的萊恩（Len Allbrighton）在今年3月舉行婚禮，這一次沒有家人阻攔，而是有來自兒孫滿滿的祝福，讓他們這段橫跨60年的愛情終於開花結果。

珍妮特和萊恩1963年在懷特島（Isle of Wight）上的聖瑪麗醫院（St. Mary’s Hospital）實習時相識，兩人迅速墜入愛河，就在交往幾個月後，當年才19歲的萊恩就買了一枚戒指向18歲的珍妮特求婚，而她也開心地答應了。兩人開始計畫，結婚後要一起搬到澳洲買一塊地、蓋一座房子，過上全新的生活。

沒想到珍妮特的父母知道這件事後，直接拒絕了兩人的婚約，當時英國合法結婚年齡為21歲，所以珍妮特只能含淚向萊恩告別，讓他獨自一人前往澳洲，兩人至此斷了聯繫。

在這段時間，萊恩在澳洲結婚也有了3個孩子，只能將這段感情塵封在回憶裡，直到他和妻子在2015年離婚，他才回到英國準備開始尋找珍妮特。

萊恩回到故鄉後於紐波特圖書館（Newport）的選民手冊中，找到了珍妮特的住址，萊恩說，「我其實很害怕，不知道她會有什麼反應，也不知道我是否能見到她，我只是希望她過得很好，沒有別的期待。」

當時珍妮特無預警地在住家院子外看到一個滿臉鬍鬚的中年人，她並沒有認出來，直到萊恩親口告訴她自己的身分，而這時的珍妮嚇了一大跳，但她已經結婚並育有2個孩子，所以只能將萊恩拒之門外，並跟丈夫說那只是路過的陌生人。

但這一面也喚起珍妮特藏在心裡多年對萊恩的感情，所以在2017年丈夫因癌症過世後，她就循著萊恩寄來聖誕卡上的地址找到對方，兩人終於在52年後再續前緣。

他們交往數年之後，萊恩去年再次向珍妮特求婚，這距離他們前一次互許終身已長達60年，而這次珍妮特也再次點頭，並由女兒牽著自己步向紅毯的另一端。

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