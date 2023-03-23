西班牙腦癱青年6小時跑42公里　全球首位76%身障者完成馬拉松

▲羅卡成為全球首位以76%身障程度完成全馬的運動員。（圖／翻攝自Twitter／@alexroca91）



實習記者任庭儀／編譯

西班牙一名腦性麻痺患者19日參與馬拉松競賽，花將近6小時跑完全程，是全球首位以76%身障程度完成馬拉松的運動員，突破自我極限也寫下世界體育歷史新紀錄。據了解，他已經完成5項鐵人三項、6項半馬等高難度運動，而這位身障運動好手曾被醫生宣判無法行走、活不久。

西班牙「世界報」（El Mundo）報導，現年32歲的身障人士羅卡（Álex Roca）參加第44屆巴塞隆納馬拉松競賽，以5小時50分51秒的成績跑完全馬42.195公里，在8723名參賽者中排名第8651名。

他在推特上分享衝過終點線激勵人心的一刻，影片中羅卡身邊簇擁著他的朋友與未婚妻馬薩（Mari Carmen Maza），眾人高呼「歷史、歷史、歷史」陪伴羅卡完成最後一哩路，該影片在推特上超過744萬人觀看。

¡HE HECHO HISTORIA!



Primera persona del MUNDO con un 76% de discapacidad que ha logrado terminar una MARATÓN: 42, 195 Km ✊????✊????✊????



Esto ha sido posible gracias a TODO mi equipo. Gracias a TODOS los que habéis estado animando, NO TENGO PALABRAS… ???? pic.twitter.com/XjnQtDmKFN — Alex Roca Campillo (@alexroca91) March 19, 2023

羅卡出生6個月後即罹患皰疹病毒性腦炎，導致腦性癱瘓和全身76%肢體障礙，自此身體左側無法自由活動，腳步肌腱也接受多次手術。醫生曾對他做出將無法正常行走、不久於人世等診斷。

但羅卡沒有因此而悲觀放棄，反而投身自己喜歡的運動賽事中，除了這場馬拉松之外，他已經完成5項鐵人三項、1項水陸兩項和6場半馬等高難度項目。

Te voy a escribir la canción más bonita del mundo…

Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo… ❤️ pic.twitter.com/xNUdVttPsy — Alex Roca Campillo (@alexroca91) November 12, 2022

羅卡表示，他想向全世界傳遞一個訊息，「無論遇到什麼困難，只要你有意志力、毅力和韌性，就可以實現目標，你的極限由你自己決定！」他將於7月與未婚妻馬薩步入禮堂，進入人生的下一階段。