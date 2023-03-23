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應習近平邀請！　西班牙總理桑傑士下周訪中國是訪問

▲▼ 西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 桑傑士將出訪中國，預計31日與習近平會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）將應中國國家主席習近平正式邀請，於下周訪中進行國是訪問。而習近平近日才剛結束訪俄行程，外媒分析，北京正試圖將自己定位成俄烏戰爭調解人。

根據《路透社》，西班牙《國家報》22日率先披露桑傑士訪中消息，首相府大臣博拉尼奧斯（Felix Bolaños）隨後證實。他說明，「這趟旅程將在下周開始。西班牙和桑傑士在世界上的影響力舞庸置疑」，也補充「中國在調解這場戰爭上發揮關鍵作用」。

他也透露，桑傑士此行對貿易和經濟都很重要，因為他計畫會晤亞太論壇（Asia Pacific Forum）及在中國經營的西班牙企業。

桑傑士30日將出席在中國海南省舉行的博鰲亞洲論壇，隔天前往北京與習近平會晤，二人最近一次雙邊會談則是在去年11月印尼G20峰會期間舉行。

西班牙為北約（NATO）成員國之一，外交政策與美國密切一致，是烏克蘭堅定盟友，7月起將擔任歐盟理事會主席國。

桑傑士此前於俄烏開戰周年前夕到訪基輔，表達對烏國總統澤倫斯基的無條件支持，並力挺他提出的和平方案，包括要求將烏克蘭領土恢復至2014年俄羅斯併吞克里米亞以前。

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