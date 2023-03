日本整潔文化撼全球！棒球隊休息區「看不到垃圾」　美棒球教練讚嘆

▲日本球員大谷翔平在休息區討論時,板凳前竟然沒有出現任何垃圾。(圖/翻攝自Twitter@michael_schlact)

記者羅翊宬/綜合報導

日本高水準的公民意識與整潔文化往往令全球感到震驚,繼去年卡達世足賽時日本隊離開時留下一塵不染的更衣室,今年剛結束的世界棒球經典賽(WBC)也同樣令人讚嘆不已。美國一名棒球教練便在推特上分享一張照片,指出大谷翔平在休息區討論時,附近居然沒有出現垃圾,就連用來喝水的寶特瓶也沒有留下。

綜合外媒報導,美國獨立聯盟密蘇拉麋鹿隊(Missoula PaddleHeads)總教練施拉特(Michael Schlact)擁有超過19年的職業棒球生涯,最近他在推特上分享一張照片,只見日本棒球選手大谷翔平和翻譯水原一平坐在板凳上,然而板凳前方的地板卻空到連一丁點垃圾都沒有,非常乾淨且整潔。

施拉特不禁在發文時感嘆道,「我們能不能花點時間來驚嘆日本隊的教練席有多乾淨!」

其實,在棒球賽事的慣例中,球員休息室堆滿各種垃圾幾乎可以說是常態,尤其是散落一地的保特瓶或各種水瓶,以及球員吃完後丟滿一地的瓜子殼。

Can we take a minute to marvel at how clean the Japanese dugout is?!

@coachk21 pic.twitter.com/RJ5XvAuGgj