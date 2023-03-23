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20億人沒有乾淨飲用水　水資源組織：2000億美元才能解決

▲▼西班牙人權組織在乾旱的拉維努埃拉水庫抗議。（圖／路透）

▲西班牙人權組織在乾涸的水庫高舉「氣候緊急情況」標語，呼籲人類保護自然資源。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

在3月22日「世界水資源日」當天，聯合國召開半世紀以來第一次的水資源會議指出，現今全球仍有20億人口無法取得乾淨飲用水。聯合國原先預計2030年實現永續發展目標（SDGs），但根據WaterAid分析，按照目前投資速度和意願，就算2030年後數十年也無法達成。

《衛報》報導，聯合國2015年宣布「2030永續發展目標」（SDGs），其中SDG6就是讓全世界普遍獲得乾淨飲用水和衛生設施，其他還包括消除貧窮、減緩氣候變遷、促進性別平權等17項核心目標。

然而根據國際非營利組織WaterAid（水與衛生設施組織）分析，想要實現目標需要增加2倍以上投資，達到至少2000億美元才能彌補當前資金缺口。按照目前投資意願及速度，到了2030年，非洲撒哈拉地區超過6成人口都無法喝到乾淨飲用水。

聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在會議中直言，「我們就像吸血鬼一樣過度取用人類的生命之血，並助長全球暖化蒸發它。」、「各國政府必須制定相關計畫，確保所有人能公平獲得潔淨水，同時保護這項珍貴資源。」

聯合國自22日至24日展開為期3天的水資源會議，不像2015年巴黎氣候會議要簽署具約束力的協議，而是制定具有「政治推動力」的水資源行動。美國白宮表示，將在全世界各地投資490億美元（約新台幣1.4兆元），用於建設水和衛生設施。

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聯合國水資源全球暖化氣候變遷

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