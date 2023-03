14個月無法排尿　辣妹被送進急診室醫震驚「容量是一般人兩倍」

▲女子長達14個月無法自行排尿。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國倫敦30歲女子亞當斯(Elle Adams)突然罹患怪病,長達14個月無法正常排尿,期間無論她怎麼喝水或是多麼想上廁所,但就是無法自行排出,導致健康情況惡化被送進急診室,讓她的人生徹底改變。

亞當斯2020年10月某天早上醒來,突然發現自己尿不出來,即使她狂喝大量的水還是沒用,最後被送到急診室就醫,醫生發現她的膀胱中約有1公升的尿液,是普通女性所能容忍的最大容量2倍,最後緊急為她安裝輸尿管。

She said she was at 'breaking point'https://t.co/51WXtMF6fP