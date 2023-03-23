活活掐死2歲幼女！　德州男「開視訊」逼媽媽全程觀看

▲ 弗拉納根將僅2歲的女兒活活掐死。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州發生一起悲劇，一對爸媽發生爭執，父親竟失控將2歲女兒活活掐死，還透過視訊逼迫母親全程觀看。這名母親也指控，她曾三度向當局通報男子的問題，當局卻不予理會。

根據《福斯新聞》，女童父親弗拉納根（Deontray Flanagan）20日上午10時到日托中心接走2歲女兒澤瓦亞（Zevaya Marie Flanagan），帶她前往哈里斯郡一家沃爾瑪（Walmart）賣場，也就是女童母親沃森（Kairsten Watson）上班的地方。

弗拉納根和沃森發生爭執，辱罵她並搶走她的手機，接著就帶著女兒離開，還威脅沃森，若不聽他的話就要傷害孩子。

沃森受訪說明，弗拉納根當時瘋狂對她大吼，「密碼是什麼？告訴我密碼，否則她（澤瓦亞）會受傷！」沃森只好不斷重複密碼，「但我想這還不夠。」

弗拉納根要到密碼後帶著女兒逃跑，一路高速行駛躲避警方追緝，期間還不時撞車、逆行，後來在停車時被捕。這時澤瓦亞已經受傷，急需CPR。

沃森提到，「她滿臉都是血。他用很硬的東西打她，然後用Facetime打給我，透過視訊讓我看他掐死她。」沃森連忙阻止，「住手，那是你女兒，住手，她愛你」，但弗拉納根絲毫不顧，還說「是妳對她這麼做」。澤瓦亞後來被以飛機載往醫院，但仍宣告不治。

沃森也指控，她曾三度向當局通報弗拉納根的問題，當局卻稱無能為力，「我第一次打電話那天，他就帶走我的孩子。當時我正在幫她洗澡，他把她抱出浴缸，她還沒穿衣服，他就把她帶出屋外，開車離開，直到隔天上午11時才帶她回來」，未料這次竟痛失愛女。