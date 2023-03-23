北韓人餓死街頭　金正恩女兒卻穿「名牌外套」！要價7萬4千台幣

▲金正恩16日帶著二女兒金主愛一同前往平壤順安視察火星-17型試射。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今年農作物收成不甚理想，開城甚至傳出街頭有民眾餓死的慘劇。然而，平壤當局卻還是不惜重金頻頻試射飛彈，該國最高領導人金正恩16日帶著寶貝女兒金主愛前往平壤順安視察洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17型試射，從官媒公開的相片來看，金主愛甚至疑似穿著名牌「迪奧」的外套，令外界相當感慨。

根據南韓媒體《News1》，北韓近來傳出多起民眾餓死街頭的案例，聯合國糧食及農業組織（FAO）更根據今年第1季的農作物收成與糧食現況，再度將北韓評估為需要靠外界提供糧食援助的國家；豈料，北韓領導高層依舊過著奢靡無度的生活，繼先前金正恩被發現戴著瑞士知名鐘錶後，其二女兒也被發現穿著名貴服飾。

▲▼金主愛被北韓官媒鏡頭拍到，16日前往平壤視察飛彈試射時，疑似穿上「迪奧」的黑色外套。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

從北韓官媒《朝中社》本月17日釋出的相片來看，金正恩帶著寶貝二女兒金主愛前往平壤順安國際機場，視察、指導ICBM火星-17型的試射，不過金主愛身上穿著的黑色外套似乎大有來頭，只見這款連帽羽絨外套採用經典的騰格紋圖案設計，以黑色防水絲絨製成，並以羽絨及羽毛填充，同時採用喇叭型剪裁，還附有2個鑲邊側袋。

經過證實，金主愛身上穿的黑色外套出自於法國國際奢侈品品牌「迪奧」（Dior），該款「童裝連帽羽絨外套」（編號：2WBM11PUFB_Y900）在英文官網上的標價高達1900美元，至於在繁體中文（台灣）官網上的標價則要價新台幣7萬4000元起跳。

▲金主愛身上穿的「童裝連帽羽絨外套」要價新台幣7萬4000元以上。（圖／翻攝自迪奧官網）

據悉，先前金正恩2020年10月10日朝鮮勞動黨創黨75周年閱兵儀式上，向民眾與現場士兵呼籲要「克服災難」，不過他卻被拍到手腕戴著要價1萬1700瑞士法郎（近新台幣37萬元）的瑞士IWC萬國錶「Portofino Automatic」；至於北韓「第一夫人」李雪主則經常被拍到出席公開場合時提著迪奧的手提包。

報導指出，遭到國際列為經濟制裁對象的北韓，雖然被禁止進口名牌服飾、鐘錶等奢侈品，但北韓依舊能透過中國進口，或是從東南亞透過仲介貿易的方式購入奢侈品。