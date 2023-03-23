美國加快援助「艾布蘭」主力戰車　最快今秋運抵烏克蘭

▲M1A2「艾布蘭」主力戰車。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄烏戰爭持續一年多，美國等西方國家不斷向烏克蘭提供軍援。原本美國計畫向烏克蘭提供全新打造的M1A2「艾布蘭」主力戰車，但考量到改裝時程冗長，美國決定改為提供改裝相較簡易的M1A1版本，能夠大大加快交付時間，預計今年秋季可以提供給烏克蘭。另外，美國愛國者導彈系統未來數周內將部署在烏克蘭。

根據美媒《ABC》，美國國防部今年1月曾經表示，未來將向烏克蘭運送31輛M1A2艾布蘭主力戰車，這些戰車從零開始打造，過程至少需要一年，甚至更長的時間；不過為了能趕上烏克蘭的的反攻計畫，美國國防部發言人萊德准將（Patrick Ryder）於當地時間21日表示，美國將改為派遣配備現代化武器系統、且經翻新的戰車至烏克蘭。

萊德在記者會上透露，其實美國一直以來便致力於探尋能夠儘快提供戰車的備案，「經過近一步分析，美國國防部和烏克蘭協商後決定，將選擇提供M1A1版本的艾布蘭主力戰車，這能夠讓我們大大加快交付時間，並趕在今年秋季之前交付給烏克蘭。」

雖然美國當初於今年1月發表提供烏克蘭31輛M1A2艾布蘭主力戰車的計畫時，從未對外明確透露預計何時交付給烏克蘭，但萊德准將在記者會上坦承，「我們預計可能需要一年多的時間，才能交付烏克蘭更現代化的M1A2改良款。M1A1將擁有與M1A2非常相似的能力，包括先進的裝甲、120毫米的加農砲，以及50口徑重機槍。」

▲65名烏克蘭士兵在美國奧克拉荷馬州錫爾堡接受愛國者防空飛彈操作訓練。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，美國向烏克蘭提供艾布蘭戰車的承諾是一項計劃的關鍵，該計畫旨在讓德國同意將自己、或其他國家庫存的豹式坦克移轉給烏克蘭。據悉，一些德國製造的豹式坦克已經陸續抵達烏克蘭，戰車將與在境外接受訓練的坦克駕駛員配對。

不過，萊德准將並未透露烏克蘭軍隊將從何時起、將在何地在艾布蘭戰車上接受訓練。

另外，美國陸軍發言人證實，65名烏克蘭士兵在美國奧克拉荷馬州錫爾堡（Fort Sill）接受愛國者防空飛彈操作訓練，如今訓練即將結束，因此美國的愛國者導彈發射連將在未來數周內抵達烏克蘭。