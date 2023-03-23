她出生就淪「邪教玩物」　3歲嫁給67歲淫亂教主！逼兒童裸體跳舞

▲賽琳娜父母篤信邪教，她3歲時就被迫嫁給67歲教主。（圖／翻攝自IG@serkelley、serenakelley.com，下同）

記者張寧倢／編譯

Netflix邪教紀錄片《以神之名》中，教主性侵醜聞在台灣引發熱烈討論，然而，美國基督新興宗教「天父的兒女」（The Children of God，COG）也有類似爭議。現居德州的女子賽琳娜（Serena Kelley）出生在菲律賓，3歲時就「嫁給」67歲教主，還被迫和其他小孩一起拍色情影片，只要不合群就會被關起來虐待。

根據太陽報報導，篤信邪教「天父的兒女」（現已更名為家庭國際，The Family International）的母親1986年帶著年僅3歲的賽琳娜來到教主大衛伯格（David Berg）的家中。當時大衛伯格已經67歲，賽琳娜3歲生日當天卻得和他結婚，小指被戴上一個成人尺寸的心形婚戒，而身為教徒的父母甚至為此興奮不已。如今她仍留著那個象徵被教主控制的戒指，不過她只當它是長年受虐的證據。

▲賽琳娜仍然留著當年的「婚戒」。

賽琳娜最近在podcast節目上透露了當年她在教團中的情況，她回憶起當年才2歲就被要求叫大衛伯格「爺爺」，還被他猥褻亂摸，在泳池狂歡派對中學會游泳，3歲「結婚」後她和其他孩子們一起拍色情影片，一群兒童在鏡頭前跳著脫衣舞，「我最後哭了出來，因為太害怕了，我被拉出鏡頭外，受到懲罰與毆打，然後關進暗房，『你毀了影片所以不准吃東西』。」

賽琳娜說，她之後發現只要她哭泣、看起來很醜，就不用出現在色情影片之中，「作為一個孩子，我必須找到生存的辦法。」她解釋，隨著邪教發展，大衛伯格的追隨者最終奉獻他所謂「性分享」、「自由表現」的意識型態，為了吸引更多人加入，大衛伯格還曾命令女信徒誘惑、勾引陌生人，和對方上床，不論是否已婚都經常被以上帝之名要求犧牲肉體。

▲大衛伯格把手放在賽琳娜母親的肚子上，尚未出世的賽琳娜已經注定了要在邪教中生活。（圖／翻攝自serenakelley.com）

賽琳娜也提到，大多數「天父的兒女」邪教成員都生活在極端貧困之中，她和家人雖然過著教團中「最高領導層」階級的生活，但生活條件並沒有好太多，「如果要說有什麼不同的話，那就是遭受更多的虐待、更多邪惡，以及在他的圈子當中對小孩進行大量測試，哪種方法有效，看看他還能再做什麼。」

2002年，賽琳娜18歲時和媽媽一起搬回美國，為了躲避邪教的控制，她趁機逃脫，和媽媽分開住。她近年來向外界揭開自己幼年的瘡疤，接受身心治療與高等教育，如今她已經考取創傷恢復輔導、健康輔導等相關證書，並撰寫關於創傷、健康生活的部落格，以幫助其他邪教倖存者。而大衛伯格過世後，由遺孀凱倫澤比（Karen Zerby）擔任組織領袖並更名為家庭國際。

Children Of God



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