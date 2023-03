她出生就淪「邪教玩物」　3歲嫁給67歲淫亂教主！逼兒童裸體跳舞

▲賽琳娜父母篤信邪教,她3歲時就被迫嫁給67歲教主。(圖/翻攝自IG@serkelley、serenakelley.com,下同)

記者張寧倢/編譯

Netflix邪教紀錄片《以神之名》中,教主性侵醜聞在台灣引發熱烈討論,然而,美國基督新興宗教「天父的兒女」(The Children of God,COG)也有類似爭議。現居德州的女子賽琳娜(Serena Kelley)出生在菲律賓,3歲時就「嫁給」67歲教主,還被迫和其他小孩一起拍色情影片,只要不合群就會被關起來虐待。

根據太陽報報導,篤信邪教「天父的兒女」(現已更名為家庭國際,The Family International)的母親1986年帶著年僅3歲的賽琳娜來到教主大衛伯格(David Berg)的家中。當時大衛伯格已經67歲,賽琳娜3歲生日當天卻得和他結婚,小指被戴上一個成人尺寸的心形婚戒,而身為教徒的父母甚至為此興奮不已。如今她仍留著那個象徵被教主控制的戒指,不過她只當它是長年受虐的證據。

▲賽琳娜仍然留著當年的「婚戒」。

賽琳娜最近在podcast節目上透露了當年她在教團中的情況,她回憶起當年才2歲就被要求叫大衛伯格「爺爺」,還被他猥褻亂摸,在泳池狂歡派對中學會游泳,3歲「結婚」後她和其他孩子們一起拍色情影片,一群兒童在鏡頭前跳著脫衣舞,「我最後哭了出來,因為太害怕了,我被拉出鏡頭外,受到懲罰與毆打,然後關進暗房,『你毀了影片所以不准吃東西』。」

賽琳娜說,她之後發現只要她哭泣、看起來很醜,就不用出現在色情影片之中,「作為一個孩子,我必須找到生存的辦法。」她解釋,隨著邪教發展,大衛伯格的追隨者最終奉獻他所謂「性分享」、「自由表現」的意識型態,為了吸引更多人加入,大衛伯格還曾命令女信徒誘惑、勾引陌生人,和對方上床,不論是否已婚都經常被以上帝之名要求犧牲肉體。

▲大衛伯格把手放在賽琳娜母親的肚子上,尚未出世的賽琳娜已經注定了要在邪教中生活。(圖/翻攝自serenakelley.com)

賽琳娜也提到,大多數「天父的兒女」邪教成員都生活在極端貧困之中,她和家人雖然過著教團中「最高領導層」階級的生活,但生活條件並沒有好太多,「如果要說有什麼不同的話,那就是遭受更多的虐待、更多邪惡,以及在他的圈子當中對小孩進行大量測試,哪種方法有效,看看他還能再做什麼。」

2002年,賽琳娜18歲時和媽媽一起搬回美國,為了躲避邪教的控制,她趁機逃脫,和媽媽分開住。她近年來向外界揭開自己幼年的瘡疤,接受身心治療與高等教育,如今她已經考取創傷恢復輔導、健康輔導等相關證書,並撰寫關於創傷、健康生活的部落格,以幫助其他邪教倖存者。而大衛伯格過世後,由遺孀凱倫澤比(Karen Zerby)擔任組織領袖並更名為家庭國際。

Children Of God



Founded by David Brandt Berg

Who's he? https://t.co/UhWrWRqWn8 pic.twitter.com/YnCdVPk6Xx