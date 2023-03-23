　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她出生就淪「邪教玩物」　3歲嫁給67歲淫亂教主！逼兒童裸體跳舞

▲▼賽琳娜（Serena Kelley）父母篤信邪教「天父的兒女」（The Children of God，COG），她3歲時就被迫嫁給67歲教主。（圖／翻攝自IG@serkelley、serenakelley.com）

▲賽琳娜父母篤信邪教，她3歲時就被迫嫁給67歲教主。（圖／翻攝自IG@serkelley、serenakelley.com，下同）

記者張寧倢／編譯

Netflix邪教紀錄片《以神之名》中，教主性侵醜聞在台灣引發熱烈討論，然而，美國基督新興宗教「天父的兒女」（The Children of God，COG）也有類似爭議。現居德州的女子賽琳娜（Serena Kelley）出生在菲律賓，3歲時就「嫁給」67歲教主，還被迫和其他小孩一起拍色情影片，只要不合群就會被關起來虐待。

根據太陽報報導，篤信邪教「天父的兒女」（現已更名為家庭國際，The Family International）的母親1986年帶著年僅3歲的賽琳娜來到教主大衛伯格（David Berg）的家中。當時大衛伯格已經67歲，賽琳娜3歲生日當天卻得和他結婚，小指被戴上一個成人尺寸的心形婚戒，而身為教徒的父母甚至為此興奮不已。如今她仍留著那個象徵被教主控制的戒指，不過她只當它是長年受虐的證據。

▲▼賽琳娜（Serena Kelley）父母篤信邪教「天父的兒女」（The Children of God，COG），她3歲時就被迫嫁給67歲教主。（圖／翻攝自IG@serkelley、serenakelley.com）

▲賽琳娜仍然留著當年的「婚戒」。

賽琳娜最近在podcast節目上透露了當年她在教團中的情況，她回憶起當年才2歲就被要求叫大衛伯格「爺爺」，還被他猥褻亂摸，在泳池狂歡派對中學會游泳，3歲「結婚」後她和其他孩子們一起拍色情影片，一群兒童在鏡頭前跳著脫衣舞，「我最後哭了出來，因為太害怕了，我被拉出鏡頭外，受到懲罰與毆打，然後關進暗房，『你毀了影片所以不准吃東西』。」

賽琳娜說，她之後發現只要她哭泣、看起來很醜，就不用出現在色情影片之中，「作為一個孩子，我必須找到生存的辦法。」她解釋，隨著邪教發展，大衛伯格的追隨者最終奉獻他所謂「性分享」、「自由表現」的意識型態，為了吸引更多人加入，大衛伯格還曾命令女信徒誘惑、勾引陌生人，和對方上床，不論是否已婚都經常被以上帝之名要求犧牲肉體。

▲▼賽琳娜（Serena Kelley）父母篤信邪教「天父的兒女」（The Children of God，COG），她3歲時就被迫嫁給67歲教主。（圖／翻攝自IG@serkelley、serenakelley.com）

▲大衛伯格把手放在賽琳娜母親的肚子上，尚未出世的賽琳娜已經注定了要在邪教中生活。（圖／翻攝自serenakelley.com）

賽琳娜也提到，大多數「天父的兒女」邪教成員都生活在極端貧困之中，她和家人雖然過著教團中「最高領導層」階級的生活，但生活條件並沒有好太多，「如果要說有什麼不同的話，那就是遭受更多的虐待、更多邪惡，以及在他的圈子當中對小孩進行大量測試，哪種方法有效，看看他還能再做什麼。」

2002年，賽琳娜18歲時和媽媽一起搬回美國，為了躲避邪教的控制，她趁機逃脫，和媽媽分開住。她近年來向外界揭開自己幼年的瘡疤，接受身心治療與高等教育，如今她已經考取創傷恢復輔導、健康輔導等相關證書，並撰寫關於創傷、健康生活的部落格，以幫助其他邪教倖存者。而大衛伯格過世後，由遺孀凱倫澤比（Karen Zerby）擔任組織領袖並更名為家庭國際。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
飛東京「早去晚回」只要5442元！　內行一看日期搖頭
台灣之光！韓綜現首位台灣優勝者　SJ利特驚呆了
她出生就淪「邪教玩物」！　3歲嫁給67歲淫亂教主
台正妹大胃王紅到泰國！　1小時吃掉3kg巨無霸雞肉飯
ID「6」是誰？IG沒文卻有8.9萬追蹤　內行揭內幕
罕見！國立大學女教授佔校舍3年　判賠553萬房租

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓人餓死街頭　金正恩女兒卻穿「名牌外套」！要價7萬4千台幣

超稀有亞馬遜「蛇貓」瘋傳　超扯真相曝！俄男認了是P圖

她出生就淪「邪教玩物」　3歲嫁給67歲淫亂教主！逼兒童裸體跳舞

印度擊退中國進犯邊境　外媒爆：事前獲得「美方即時情資」

應習近平邀請！　西班牙總理桑傑士下周訪中國是訪問

泰64歲翁網戀「白皙美人」狂匯錢！　結果傾家蕩產才驚覺被騙

14個月無法排尿　辣妹被送進急診室醫震驚「容量是一般人兩倍」

瑞士一家五口「接連墜樓」　鄰居憶詭異1幕！全體靜默摔下7F

日本整潔文化撼全球！棒球隊休息區「看不到垃圾」　美棒球教練讚嘆

活活掐死2歲幼女！　德州男「開視訊」逼媽媽全程觀看

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

被大谷翔平噁心滑球三振　楚奧特：我們會捲土重來

郭書瑤找男友：一定要king size　看BLACKPINK全被擋「放棄惹」

好奇貓緊盯水桶泡泡　見消失發ㄋㄞ聲翻找

北韓人餓死街頭　金正恩女兒卻穿「名牌外套」！要價7萬4千台幣

超稀有亞馬遜「蛇貓」瘋傳　超扯真相曝！俄男認了是P圖

她出生就淪「邪教玩物」　3歲嫁給67歲淫亂教主！逼兒童裸體跳舞

印度擊退中國進犯邊境　外媒爆：事前獲得「美方即時情資」

應習近平邀請！　西班牙總理桑傑士下周訪中國是訪問

泰64歲翁網戀「白皙美人」狂匯錢！　結果傾家蕩產才驚覺被騙

14個月無法排尿　辣妹被送進急診室醫震驚「容量是一般人兩倍」

瑞士一家五口「接連墜樓」　鄰居憶詭異1幕！全體靜默摔下7F

日本整潔文化撼全球！棒球隊休息區「看不到垃圾」　美棒球教練讚嘆

活活掐死2歲幼女！　德州男「開視訊」逼媽媽全程觀看

單株抗體擬放寬使用對象！王必勝：3／30開專家會議討論

神隱演藝圈4年…71歲張菲遭好友爆「在天上」　不忍發聲了！

北韓人餓死街頭　金正恩女兒卻穿「名牌外套」！要價7萬4千台幣

「國民黨要徵召快徵召」　趙少康：侯友宜民調已往下掉！別再拖

快訊／「東非狒狒」逃脫躲平鎮區　桃園動保處、農業局回應了

揮別亮槍陰霾　莫蘭特生涯第一次當板凳砍17分

陽性率跌破0.5%！「3類機構」3／27起取消每周快篩

狗狗在吃飯！主人故意搶走碗裡肉　天使汪「豪氣加碼」：別客氣

蔡培慧登記南投立委初選　「團結一心」繼續打拚

中華隊奪牌重點項目！滑輪溜冰教練「赤腳」繞圈走情蒐

前主人過世鸚鵡難過拔羽毛　被收編後跟爸尬舞變身舞王

國際熱門新聞

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

世界十大寶藏第5名！　荒淫「海盜港口」1原因沉沒

測DNA意外揭發「爺爺45年秘密」　害奶奶變小三

嚇到650萬人！女嬰「後空翻」正面撞地　只為1原因

日本棒球隊休息區「看不到垃圾」！

聯準會再升息1碼　美股收黑530點

宏都拉斯否認向台要760億金援　稱債務再融資

警匪對峙「快遞員亂入」堅持送包裹

聯準會宣布升息1碼　美媒：升息接近尾聲

美眾院通過涉台法案　求廢除美台交往限制

一家五口接連墜樓　鄰居憶詭異1幕

出生就活在「淫亂邪教」　她3歲嫁67歲教主

遊樂設施高空旋轉失速墜地　11人重傷

台晶片對中出口連4月下降　2009年來最大跌幅

更多熱門

相關新聞

德州男掐死2歲幼女　逼媽媽全程觀看

德州男掐死2歲幼女　逼媽媽全程觀看

美國德州發生一起悲劇，一對爸媽發生爭執，父親竟失控將2歲女兒活活掐死，還透過視訊逼迫母親全程觀看。這名母親也指控，她曾三度向當局通報男子的問題，當局卻不予理會。

美國加快援助艾布蘭戰車　最快今秋運抵烏國

美國加快援助艾布蘭戰車　最快今秋運抵烏國

布林肯：歐ICC成員應在普丁出訪時逮捕他

布林肯：歐ICC成員應在普丁出訪時逮捕他

紐約「93層高樓地標」劇烈晃動　員工嚇逃

紐約「93層高樓地標」劇烈晃動　員工嚇逃

警匪對峙「快遞員亂入」堅持送包裹

警匪對峙「快遞員亂入」堅持送包裹

關鍵字：

邪教以神之名天父的兒女上帝之子Children of God家庭國際北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

賀一航兒子認了「熱戀初代黑澀會美眉」

快訊／篠田麻里子宣布離婚

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

即／台61線「油罐車翻覆爆炸」！

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

「暗黑楊丞琳」爆AV圈拍片潛規則！

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

呱吉實測「走水路」通勤內科　真的成功了！

台南角頭引渡返台　曝每月接待兄弟費用上千萬

美公布12種「農藥殘留最多」蔬果！　1紅色水果連續8年奪冠

女學員開教練車撞爛藍寶堅尼！慘烈車況曝

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面