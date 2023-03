紐約新地標「93層摩天大樓」劇烈晃動　員工嚇逃！電梯疑出狀況

▲紐約93層樓新地標范德堡一號大樓(One Vanderbilt)本周傳出內部劇烈晃動,許多層樓員工都被撤離。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/編譯

美國范德堡一號大樓(One Vanderbilt)是近兩年才正式開放的紐約新地標,斥資33.1億美元(約新台幣1000億元)打造,全玻璃透明電梯和鏡面觀景台吸引眾多遊客拍照打卡。然而,這座93層大樓卻驚傳劇烈晃動,裡頭所有員工頓時驚慌逃出。物業發言人回應,這是因為當時正在維修電梯導致。

▲有網友表示,她在范德堡一號大樓工作,當天下午4點左右整層樓都感受到震動,還聽到一聲巨響。(圖/翻攝自推特@JasminMarilena)

根據每日郵報報導,位於紐約曼哈頓中央車站附近的新摩天大樓「范德堡一號大樓」周二(21日)下午驚傳劇烈晃動。一名自稱在大樓內部工作的推特網友Colin Ho表示,強烈震動貫穿這座93層樓的大樓,至少在14樓、51樓和60樓都有震感,感覺就好像一個巨大的「正弦波」穿透建築物,「我和我的團隊都撤離了。奇怪的是,怎麼還沒看到任何推文或新聞。」

另一名自稱在大樓內辦公的網友Bridgette Devine也推文表示,震動時感覺像地板下墜1.5公尺,然後繼續地反彈。她稱,內部人員緊急被疏散至麥迪遜大道,至少13樓、33樓和60樓都有人通報晃動情況,不過他們卻被告知「並無擔心的理由」原因已經在調查中,「實在太嚇人了。」還有一名網友Hidden Aegis發文稱,當時正在和同事視訊會議,他們感覺到地面震動,「現在正在疏散。」

Scary day at the office. I work on a high floor at One Vanderbilt skyscraper and around 4pm our entire floor visibly shook (things moved on my desk) and there was a loud bang.



I am no technical expert but explaining it with an elevator malfunction sounds downplayed. Likely… pic.twitter.com/WaBNsbVPfh