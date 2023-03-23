槍戰對峙一半！快遞員亂入「堅持送達包裹」　美特警全傻眼

▲亞馬遜快遞員「使命必達」，讓現場特警與救護人員都傻眼。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

美國北卡州特警小組（SWAT）包圍民宅，與嫌犯爆發槍戰對峙，竟有一名亞馬遜（Amazon）快遞員闖入封鎖線，堅持把包裹送達門口，幾經波折終於完成任務，「使命必達」的影片也在TikTok引發熱議。

《紐約郵報》報導，此案2月發生在北卡州城鎮卡瑞（Cary），只見民宅周圍戒備森嚴，到處都是警車及特警小組，亞馬遜快遞員卻大搖大擺進入辦案現場。他中途被攔下來，只好把包裹交給特警，請對方幫忙送達，最後還不忘掏出手機拍照完成訂單，最後獨自離開現場。

網友們都很佩服快遞員的勇氣與使命，紛紛留言，「這就是你們所謂的亞馬遜Prime」、「有人要成為本月最佳員工了」、「訂單備註會寫『交給特警警官』」。還有人開玩笑表示，比起這場危機，快遞員可能更害怕亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。

一名網友自稱曾任亞馬遜快遞司機，他透露，「如果你沒有送出所有包裹，你會惹上麻煩的。」根據亞馬遜指導方針，若一件快遞沒有在保證日期前送達，他們將會「退回任何與這筆訂單有關的運費」。

影片對峙事件中，一名武裝男子挾持11歲兒子，2人反鎖在公寓裡，與警方對峙20小時後輕生。男孩身受槍傷，送醫後幸運存活。

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