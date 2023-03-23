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美眾院壓倒性通過《台灣保證實施法案》　尋求廢除美台交往限制

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲美國眾議院繼續推動對台法案。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓22日專電

美國聯邦眾議院今天高票通過一部涉台法案，要求美國國務卿定期檢視對台交往準則，確保準則有助深化及強化美台雙邊關係，同時尋求廢除美台交往自我限制的機會。

眾議院傍晚以404票贊成、7票反對的壓倒性票數，通過由共和黨籍眾院外委會副主席華格納（Ann Wagner）2月24日領銜提出的「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act）。

法案將修改2020年底上路的「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act），要求美國國務卿定期檢視對台交往準則，至少每2年向國會提出報告，說明現行準則是否符合能深化並擴大美台關係、有助兩岸議題和平解決等主要目標。
此外，法案也要求美國國務卿，在報告中列出廢除美台交往自我限制的機會與計畫。

華格納提案當時表示，「台灣保證實施法案」立法目的是加強國會對美台關係的監督，確保美國對台政策任何改變，都是為了深化、強化雙邊關係。

時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於2021年1月卸任前夕，宣布取消美國政府對台政策自我施加的限制，廢除所有對台聯繫準則。拜登政府上任後恢復準則，但放寬雙邊交往，允許美國官員常態性在聯邦機構接待台灣官員，亦能前往駐美代表處與台官員會晤。

不過，華格納主張，恢復美台官員的部分交往限制，恐讓中共更有恃無恐，削弱美國對台灣的支持。

華格納說：「國會2020年通過台灣保證法時就已清楚表明，美國須摒棄過時且不必要的美台交往限制。」她呼籲，在全球不穩定之際，美國須堅定對抗中國非民主作為，不應讓繁文縟節（red tape）傷害此立場，影響美台更緊密合作的能力。

法案今天通過眾議院後，還需在參議院過關，才能遞交總統簽署後生效。

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