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OpenAI成利器！助微軟搶占3.6兆元市場份額　挑戰龍頭Google

▲微軟,Microsoft。（圖／路透）

▲微軟旗下Bing搜尋引擎訪問量大增。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

網站分析公司「Similarweb」數據指出，近來火熱的OpenAI科技與微軟搜尋引擎Bing的整合，讓原本訪問流量少的Bing出現明顯增長，App下載數也增加了8倍，使得微軟具有更好的能力跟搜尋引擎龍頭Google競爭。

路透社報導，截至本月20日的數據顯示，微軟在今年2月7日公開OpenAI後，Bing網站訪問量大幅提升了15.8％，相比之下，Google訪問量則是下降1％。

這樣的數據表明，微軟在和Google爭奪AI霸主的競賽上，已經搶先一步，多虧ChatGPT的功勞，而這也被許多專家指為AI界的「iPhone問世時刻」。

專家強調，微軟透過公開OpenAI取得了爭奪市值1200億美元（約新台幣3.64兆元）搜索市場的罕見機會，過去Google在這方面一直獨霸，占據了80％的市場份額。

大衛森證券公司（D.A. Davidson & Co）分析師路瑞亞（Gil Luria）表示，他預期Bing在接下來幾個月內能增加其市場份額，尤其是Google愈延遲推出與AI一體化的產品，微軟能趁機搶占的份額就愈多。

Bing占的市場份額不及Google的10分之一，一旦Google減少1％到2％的用戶，對Bing和微軟來說都像吃了大補丸。在App下載量方面，Google在2月5日以後下降，從原本298萬人下載降至291萬人，Bing則從10萬人下載暴增至81萬人下載，等於增長了8倍。
 

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