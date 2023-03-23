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歐洲議會關注台海：須讓中國確信犯台遠不符成本效益

▲習近平。（圖／路透）

▲歐美學者認為應聯手起來，做到讓中國因成本太高、風險過大而放棄攻台計畫。（圖／路透）

文／中央社記者田習如布魯塞爾22日專電

歐洲議會外交委員會今天舉行聽證會探討台海緊張情勢，與會歐美學者均表示，歐盟應透過外交手段警告北京犯台代價，使習近平確信發動台海戰爭將遠遠不符成本效益。

在歐洲議會（European Parliament）外交事務委員會的這場聽證會中，美國智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）透過視訊指出，台灣是美中之間風險最大的議題，台海戰爭將對全世界帶來災難性影響。

她強調戰爭並非無法避免，而歐盟國家在遏阻中國上有幾件事情可做。首先是協助形塑中國國家主席習近平的「成本效益」評估，讓他相信若對台動武將付出不划算的巨大代價，並與美國及盟友協商對中國犯台可能的制裁方案，增強對北京警告的可信度。

其次是降低歐洲對中國的經濟依賴，這會使整套遏阻方案更具說服力，也有助於減少歐洲面對中國反制措施時的脆弱性。

她並建議歐盟國家的船艦可通過台灣海峽，藉此強調國際自由航行權，還有增強歐洲本身的防衛能力，包括在北大西洋公約組織（NATO）擔起更多事務，以便美國可能需要將防衛資源轉移到印太地區。

葛來儀主張歐洲應該幫忙提高台灣的經濟安全，包括洽簽類似美國與台灣的「21世紀貿易倡議」，歐盟執委會（European Commission）也應該開始進行與台灣雙邊投資協定相關的衝擊評估和「範圍界定」（scoping excises）等貿易談判前置作業。

她強調，歐盟與台灣的經貿協定不但對雙方經濟都有好處，而且任何與台灣的經貿協定都具有政治上的重要性，因為台灣長期被孤立在區域經貿協議之外，雙邊協定對台灣的安全有幫助。

「如果歐盟能與台灣達成雙邊投資協定，而台灣則在歐洲投資設立一座晶圓廠，我相信這會是雙贏局面。」葛來儀說。

柏林智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）研究員李愛玲（Helena Legarda）表示，在習近平改變對台策略、變得更具脅迫性，加上兩岸和平統一的機會越來越低，以及美中競爭關係惡化這3大因素作用之下，北京將持續對台壓力，尤其直到明年1月台灣總統選舉，這會使台海情勢越來越不穩定。

她認為歐盟應該開始預想可能的遏阻策略，包括對中國制裁的意願和可能的劇本，因為歐盟與中國的關係比歐盟與俄國關係更廣更深，所以這個困難的問題現在就該開始討論。

法國智庫「策略研究基金會」（Fondation pour la Recherche Stratégique，FRS）研究員博達安（Antoine Bondaz）指出，相較於美國提供台灣事實上的安全保障，歐盟能做的較有限，但應該聚焦在透過外交手段影響中國的攻台成本效益評估，讓北京相信「成本太高、風險太大」。

他舉例，4月初法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）出訪中國，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今年也計畫訪中，都可藉機向北京傳達維持台海和平現狀的重要性。

博達安也認為歐盟在經濟上對台灣可以做得更多，包括提高往來層級。此外，也要避免北京分化歐洲與美國的關係。

有議員問及遏阻說比做容易，而制裁也可能無效，究竟如何使北京確信？

葛來儀表示，中國會擔心歐美聯手，而科技和金融方面的制裁最有潛力造成衝擊。雖然有前例顯示經濟制裁效果可能不如預期，不過因中國經常呼籲歐盟要「戰略自主」，因此若北京看到歐盟選擇與美國立場一致，並讓中國知道想與歐盟關係正常化就不能侵犯台灣，這些都會是重要訊息。

她說，國際社會遏阻俄國入侵烏克蘭的努力已失敗，世人為此付出很高的代價，如果遏阻習近平犯台也失敗，代價更將遠遠超過於此。

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