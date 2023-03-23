嚇到650萬人！女嬰「後空翻」正面撞地　只為1原因

記者張靖榕／綜合外電報導

外國一名媽媽平常會在短影音社群平台TikTok，分享監視器拍下家中家人的互動，近日一段女兒在沙發上玩毯子玩到被爸爸奪走，一怒之下「後空翻」正面著地的影片，在社群上引起注意，點閱人次高達650萬。

▲女嬰發脾氣，下秒直接墜地。（圖／翻攝TikTok）

原PO博卡爾多（Taylor Boccardo）上周分享一段監視器畫面，穿著黑衣服的爸爸正在客廳桌上用電腦，2個小孩在一旁各玩各的，其中一名女娃把自己綑在毛毯裡玩得不亦樂乎，卻被爸爸過來一把扯掉毛毯。

女娃先是瞪大眼睛看著爸爸，靠著沙發扶手發脾氣，下秒直接後空翻正面撞地，嚇得爸爸跳起來趕緊跑去看。

博卡爾多表示，當家裡的小娃兒對所有不順心的事情出現了新的反應，竟然是後空翻，讓她笑到不行。她也強調，女嬰並沒有大礙。

網友紛紛留言，「可憐老爸，為了安全著想把毯子拿走，卻差點被嚇死，好險女兒沒事」、「他拿走毯子就是為了阻止她做出這種事...」、「女兒這招是在互相保證毀滅」。