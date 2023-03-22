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俄軍飛彈轟「住宅區」1死25傷　澤倫斯基：不能成為世界的又一天

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭扎波羅熱地區軍事管理部門指出，2枚俄軍飛彈擊中當地住宅區一處住宅高層建築。初步消息得知，已有1人死亡、25人受傷住院治療，其中3人重傷，19人屬於中度受傷。烏克蘭總統澤倫斯基痛批，這絕不能成為世界上任何地方的「又一天」。

▲▼烏克蘭扎波羅熱(Zaporizhzhia)一處民宅遭到俄軍飛彈空襲。（圖／路透）

▲烏克蘭扎波羅熱(Zaporizhzhia)一處民宅遭到俄軍飛彈空襲。（圖／路透，下同）

社群媒體上的瘋傳的相關影片顯示，扎波羅熱的一個住宅區，遭到嚴重破壞並且起火，這顯然是飛彈襲擊造成的。

▲▼烏克蘭扎波羅熱(Zaporizhzhia)一處民宅遭到俄軍飛彈空襲。（圖／路透）

澤倫斯基對於扎波羅熱遭到空襲事件發文痛批，俄軍以野蠻行為，攻擊平民和兒童居住的住宅區，這絕不能成為世界上任何地方的「又一天」。

俄軍聲稱，該建築被一枚烏克蘭防空飛彈擊中，是為了攔截俄羅斯飛彈而發射的。

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