俄軍飛彈轟「住宅區」1死25傷　澤倫斯基：不能成為世界的又一天

Zaporizhzhia. Right now, residential areas where ordinary people and children live are being fired at.

This must not become "just another day" in ???????? or anywhere else in the world. The world needs greater unity and determination to defeat Russian terror faster and protect lives. pic.twitter.com/YnocW2yVaU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2023

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭扎波羅熱地區軍事管理部門指出，2枚俄軍飛彈擊中當地住宅區一處住宅高層建築。初步消息得知，已有1人死亡、25人受傷住院治療，其中3人重傷，19人屬於中度受傷。烏克蘭總統澤倫斯基痛批，這絕不能成為世界上任何地方的「又一天」。

▲烏克蘭扎波羅熱(Zaporizhzhia)一處民宅遭到俄軍飛彈空襲。（圖／路透，下同）



社群媒體上的瘋傳的相關影片顯示，扎波羅熱的一個住宅區，遭到嚴重破壞並且起火，這顯然是飛彈襲擊造成的。

澤倫斯基對於扎波羅熱遭到空襲事件發文痛批，俄軍以野蠻行為，攻擊平民和兒童居住的住宅區，這絕不能成為世界上任何地方的「又一天」。

俄軍聲稱，該建築被一枚烏克蘭防空飛彈擊中，是為了攔截俄羅斯飛彈而發射的。