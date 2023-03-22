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相機落水後漂流13年　尋獲「泡水記憶卡」仍可讀取！超強品牌曝光

▲▼雅麻伊的相機掉進河裡13年後，記憶卡居然還能讀取，而這台相機也因此重新回到她的手中。（圖／翻攝自IG）

▲雅麻伊的相機掉進河裡13年後，記憶卡居然還能讀取，而這台相機也因此重新回到她的手中。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

美國一名女子2010年在科羅拉多州的阿尼馬斯河（Animas）上弄掉了一台相機後，原以為珍貴的回憶將就此消失，不料她的相機居然在13年後被當地一名漁夫撿獲，更讓人驚訝的是，相機內的記憶卡居然還能運作，讓漁夫得以聯繫上失主，而這名女子也公開了她這台「超強相機」的品牌。

據《紐約郵報》報導，雅麻伊（Coral Amayi）2010年到科羅拉多州參加好友婚禮時，不小心讓相機掉進了河裡，相機不一會就被河水沖走不見，因此雅麻伊以為，她再也見不到她的這台相機了，「我記得我當時很難過，因為相機裡有很多我還來不及存的照片」。

不料，事情過了13年後，當地漁夫格雷納（Spencer Greiner）最近在河邊釣魚時，意外發現淺水區的河床上竟有一台相機從沙子裡露了出來，於是他迅速上前將相機拾起，「我撿到相機時，它的狀況很差，所以我本來打算要將它丟掉」。

不過，在好奇心的驅使之下，格雷納最後還是打開了相機記憶卡槽，取出被泡在水中的記憶卡，將它插入電腦讀取。令人意外的是，已落水13年的記憶卡居然到現在還能被讀取，而格雷納也在裡面發現各種派對、婚禮和漂流探險的照片。

於是，格雷納立刻將照片上傳到當地Facebook群組，詢問大家是否認識失主。他透露，「我發文不到1個小時，新郎就立刻和我取得聯絡，並告訴我這是他妻子朋友的相機，我真的覺得很神奇。」

雅麻伊表示，從尋獲地點來看，這台相機這13年來已順著河流漂流了約2公里，而記憶卡在泡水13年後居然還能使用是最讓她驚訝的事。據UPI報導，雅麻伊事後透露，這台相機的型號是主打防摔防水的Olympus Stylus 790W，相機本身已無法使用，但記憶卡完好無損。

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