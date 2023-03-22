29歲韓裔女「冒充高1新生」混入學！　上課4天才被識破

'I was lonely'. 29 year old N.J woman poses as Brunswick High School student to relive glory days https://t.co/YRJAXhdAQY #Hyejeong Shin #New Jersey pic.twitter.com/T1jlRJSOEf — Scallywagandvagabond (@ScallywagNYC) March 21, 2023

記者張方瑀／綜合報導

美國一名29歲韓裔女子偽造出生證明，申請進入紐澤西州一間高中就讀，結果才開學4天˙就被識破身分，而她的律師供稱，女子才剛離婚加上與家人分隔兩國，精神上大受打擊，所以為了重溫高中住校時的幸福生活才會做出此舉。

根據《鏡報》報導，現年29歲的申惠晶（Hyejeong Shin）從高中開始就在美國就學居住，而她今年1月用假的出生證明冒充15歲的高一新生，前往紐澤西州的紐布倫瑞克（New Brunswick High School）註冊，結果順利矇騙過關，直到開學4天後才被校方發現。

Hyejeong Shin was 29 when she enrolled in a New Jersey high school using what the police said were falsified documents. On Monday she entered a not guilty plea to charges that a prosecutor said carry a maximum penalty of five years in prison.https://t.co/pOpkfxCaG5 — NYT Metro (@NYTMetro) March 20, 2023

他的律師蓋爾伯（Darren Gelber）表示，申惠晶16歲獨自從南韓搬到美國，並在一間私立寄宿高中就讀，她所做的一切都沒有惡意，只是感到孤獨，渴望能夠再次獲得當時所經歷的幸福生活和友誼。

據了解，申惠晶才剛離婚，加上與家人長期分隔兩地，才會做出此離譜行為。蓋爾伯說，申惠晶在學校短暫的時間內，沒有任何學生或教職員工面臨危險，「她只是想要回到一個安全、受歡迎的地方，一個她所懷念的環境而已。」

目前警方已不認為申惠晶冒充入學是為了傷害師生，而蓋爾伯茲也希望能進行審前轉化成續（pre-trial intervention program），若申惠晶表現良好且有悔意，能夠避免入獄。目前法院正在進行審判，而申惠晶也計畫在案件結束後返回韓國。