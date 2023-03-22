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長椅奪命！美男窒息身亡「離奇過程曝」　開心出遊竟魂斷異鄉

▲▼長椅。（圖／CFP）

▲一名美國男子發生長椅意外，不幸魂斷異鄉。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

蘇格蘭高地（Scottish Highlands）發生離奇意外，67歲美籍遊客派翠克（Patrick McGuire）坐著的長椅突然往後翻倒，導致頭部重擊牆壁，當場失去意識。昏迷期間，他的脖子往前傾，下巴抵在胸膛，造成呼吸嚴重受阻，卻長時間未被發現，最終不幸窒息身亡。

《每日郵報》報導，本案發生於2019年4月，但本月20日才開庭審理。來自美國威斯康辛州的派翠克與妻子及2名友人前往蘇格蘭高地旅遊，入住奧克湖（Loch Oich）附近的格倫加里城堡飯店（Glengarry Castle Hotel），未料在此喪命。

晚間10時30分，派翠克離開房間，前往飯店花園抽菸兼拍照，卻遲遲沒有回來。隔日凌晨0時30分，早睡的妻子醒來後驚覺不妙，於是趕緊外出尋找，卻發現丈夫癱坐在翻倒長椅上，失去呼吸脈搏，最終被判定死因為姿勢性窒息（positional asphyxiation），也就是人體被長時間限制在異常姿勢，呼吸及血液流動受阻而致死。

業者麥克卡勒姆家族（MacCallum）3名合夥人被起訴，其中一人開庭時已經過世。2名被告承認違反健康與安全法規，他們先前就注意到，這張重達165磅（約75公斤）的鑄鐵制長椅陷入草地、重心不穩，已經對房客造成風險，卻沒有實施恰當的安檢及維修，確保長椅放置在合適、穩固且堅硬的地面上。

由於業者在第一時間就出面承擔全部責任，因此在減輕罰則後，被判罰款1.4萬英鎊（約新台幣52.5萬元）。但承辦此案的警官艾特肯（Gary Aitken）直言，「此事件的發生是一起悲劇，這個懲罰絕不是為了反映死者的生命價值。」

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