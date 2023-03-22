應徵工作發現「面試官是前男友」　女6年前甩人崩潰：報應來了！

▲女崩潰發現，面試官是曾被她狠狠甩掉的男人。（圖／翻攝自TikTok／ryliejouett）

記者李振慧／綜合報導

美國德州25歲女子萊莉(Rylie Jouett)近來接到面試通知，沒想到面試官竟然是6年前她狠狠甩掉的男子，超尷尬情況讓她不知道到底該不該去面試，影片分享在網路上立即爆紅，獲得800多萬人次觀看。

居住在德州奧斯汀市(Austin)的萊莉在TikTok拍片表示，「報應來得太快，6年前我19歲時，曾搞消失甩掉一個對我很好的男生，結果明天要去應徵，他居然是我的面試官，老天爺啊為什麼，偏偏我現在又很缺工作」。

影片發表後立即爆紅，許多網友表示，「天啊，真的是報應，所以你去面試了嗎」、「對方還記得你嗎？好想知道後續」、「真的是報應嗎？說不定是愛神邱比特來了」。

萊莉後來拍片表示，她面試的職缺是咖啡師，前男友的確記得她，但考量到2人的關係覺得不太恰當，一度想把她轉介去另外一間店面試，不過她卻要對方不要太在意，因為他們當年只是接過吻，而且已經是6年前的事了。

萊莉表示，前男友現在感情很幸福，而她6年前之所以甩掉對方，是因為覺得對方太過在乎她又很黏人才會搞消失，坦承是自己當年太年輕不成熟。而大家好奇面試結果，她表示雖然有成功獲得工作，但因為她已經先被別家公司錄取，所以最後還是拒絕了這份工作。