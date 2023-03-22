極樂海灘！象海豹霸主「1隻獨享上百後宮佳麗」　這原因恐早死

▲ 雄性南象鼻海豹競爭優勢由體型決定。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

最新研究指出，主要分布亞南極地區的南象鼻海豹（Southern elephant seal）奉行極端一夫多妻制，一隻雄性「海灘主」最多可擁有100隻雌性後宮，而雄性體型愈大愈有競爭優勢，因此為爭奪這種霸主地位需快速增重，卻恐怕導致早死，研究結果發表於科學期刊《皇家學會開放科學》（Royal Society Open Science）。

根據《衛報》，一項對太平洋西南邊陲麥覺理島（Macquarie Island）14000隻南象鼻海豹進行的研究發現，幼年期雄性象海豹與雌性存活率大致相同，但雄性存活率在8歲以後迅速下降至約50%，雌性則維持在80%。

南象鼻海豹體型差異很大，成年雄性體重可達成年雌性的近5倍。研究第一作者、澳洲塔斯馬尼亞大學博士候選人沃爾茨克（Sophia Volzke）說明，體型愈大、愈胖的象海豹愈有繁殖優勢，「牠們只能在海洋中獲取食物，到陸地上繁殖時會和其他雄性爭奪雌性。牠們需要儲存脂肪，以利和其他雄性戰鬥，並在陸地上幾周或幾個月無法進食。」

這種動物表現出極端一夫多妻習性，最大、最具優勢的少數雄性坐享具繁殖能力的雌性後宮，被稱為「海灘主」（beachmasters），僅佔所有雄性的4%。

沃爾茨克指出，一隻巨大的海灘主可擁有上百隻雌性組成的後宮，「一旦後宮變得這麼大，牠們可能會允許一隻年輕雄性擔任助手」，取決於後宮規模及海灘地形，若海灘很長，就可能有很多個小規模的後宮。

研究人員認為，成熟雄性面臨的競爭壓力迫使他們快速增重，導致存活率降低，因為牠們會在海上覓食，被捕食的風險也就更高。成年雄性主要在較淺的水域覓食，但那裡也是海洋捕食者經常光顧的區域，例如虎鯨、睡鯊等等。

這種海豹一年中大部分時間都在海上度過，每年8月會在麥覺理島上岸，試圖在海灘建立地位。沃爾茨克說明，有意爭奪霸主大位的雄性會在8月上岸，若在戰鬥中落敗，就會回到海上，「海灘主的叫聲非常大，能夠嚇退其他雄性，代表有些雄性這時候根本不會靠近岸邊。」