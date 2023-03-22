網購全新奶嘴竟「沾滿口水」　媽媽崩潰：太噁心

▲英國一名媽媽網購奶嘴，竟發現有口水。（示意圖／Pexels）



圖文／CTWANT

一位英國30歲媽媽近日在亞馬遜網購了奶嘴，但她發現上面不僅有口水還布滿了咬痕，媽媽直呼，「我完全驚呆了，我感到非常噁心又恐懼，它不只是被使用過1、2次，而是持續數週。」

據《每日郵報》報導，住在英國格拉斯哥的麥克雷（Lindsey Macrae），近日在亞馬遜幫她的2歲女兒買了一個6.8英鎊（約新台幣253元）奶嘴，離譜的是，這個全新商品有口水又有咬痕。麥克雷說，我嚇壞了，感到噁心又恐懼「它不只是被使用過1、2次，而是持續了數週、數週、數週。」

麥克雷表示，奶嘴被完全咬過了，她依稀可聞到聞到另一個嬰兒嘴巴的味道，如果她沒注意，女兒把她放到嘴裡怎麼辦，而奶嘴上的裝飾，可能會卡在女兒的喉嚨裡讓她窒息。事後，麥克雷氣到打了3通電話給亞馬遜客服，退了6.8英鎊（約新台幣253元）的費用，還獲得5英鎊（約新台幣186元）的信用額度，不過麥克雷還是不滿意，因為客服沒有解釋為何會發生這種事。

麥克雷傻眼，他不明白這事情有多嚴重，「我之前收到過一個壞掉的拖把桶，沒關係，只要換一個新的就行了。但這完全不同，而且可能更危險，這不是賣家可以犯的錯誤。」對此，亞馬遜沒做出回應。據了解，麥克雷最後又拿到了25英鎊（約新台幣932元）的禮券。

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