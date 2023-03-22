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法國通過「6座新核電廠」投資計畫　價值520億歐元

▲▼法國聖洛朗（Saint-Laurent）核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國聖洛朗（Saint-Laurent）核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

法國政府20日從不信任案投票中脫身，接著下議院在21日通過價值520億歐元的6座新核電廠投資計畫案，法國生態轉型部長表示，政府的是讓法國成為一個無碳且能源自主的大國；而總統馬克宏的目標則是在2027年5月結束之前，啟動建造第一座下一代EPR2核反應爐。

根據《路透社》報導，下議院在21日以402票贊成、130票反對，通過6座新核電廠的投資計畫案。法國總理柏納（Elisabeth Borne）表示，參議院在上月通過核能計畫，而下議院此刻贊成這項計畫，就是朝野雙方共同建設的結果，能夠因應氣候變遷，並保障法國能源的自主性。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的目標，是在2027年5月結束前啟動建造第一座下一代EPR2核反應爐，這是520億歐元（約台幣1兆7300億元）6座新反應爐計畫的其中一項。

目前法國現有56座核反應爐，已經連續數個月因故障而停擺，導致核電產量降至30年以來新低。

生態轉型部長帕妮兒魯納歇（Agnes Pannier-Runacher）在推特發文表示，「我們的目標是讓法國成為一個無碳且能源自主的國家，這是重新啟動我們和工業巨大計畫的第一塊基石，有了這個計畫，我們正在啟動我國自上世紀70年代最大的科學、工業和人類冒險。」

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