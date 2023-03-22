Google加入AI大戰！開放試用聊天機器人Bard　1差別勝過ChatGPT

▲Google在21日開放英美用戶使用新AI工具Bard。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

微軟和OpenAI本月推出新版ChatGPT，將科技時代提升到新高度。為了爭奪人工智慧（AI）領域的主導權，Google在21日也加入戰場，向民眾開放聊天機器人Bard的使用權限，試圖擴大用戶基礎並取得反饋，但台灣暫時還未獲開放使用。

綜合外媒報導，Bard與ChatGPT的功用相似，它會在用戶提問後，從維基百科（Wikipedia）等網站搜羅資訊生成像是人類般的文本回覆，還能與用戶進行對話式交流，不過它與ChatGPT的不同之處在於，Bard會針對用戶提問一次給予整段答案，而不是逐字產生。

▲台灣用戶暫時還不能使用Bard。（圖／翻攝自Bard官網）

報導稱，這項計畫此前僅供獲批使用的特定用戶參與測試，但目前Google已擴大到讓英美2國的用戶登入Bard並申請加入等候名單，不過台灣暫時還未開放使用，而且Bard現階段也還不支援中文對話。

報導稱，與ChatGPT不同的是，Bard將在bard.google.com這個專門的網站，而不是Google的現有產品中提供試用，而Google也強調，Bard仍然是一項「早期實驗品」，因此它的答覆可能會出錯，「歡迎大家一起來揪錯，因為用戶的反饋對於改善產品和技術至關重要」。

Google也透露，該公司將滾動式地讓等待名單中的用戶陸續參與使用Bard，並將Bard擴展到更多國家和非英語語言，不過公司並未提供具體的時間表。