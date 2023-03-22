厄瓜多記者收到「USB炸彈」！　一插進電腦就爆炸

▲厄瓜多多名新聞從業人員收到USB型炸彈。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／綜合報導

南美洲國家厄瓜多近日發生連環炸彈案，有多名記者與新聞節目主持人收到偽裝成USB的炸彈，只要插進電腦內就會引爆，有一名主持人更因此被炸傷。當局經調查確認，已經有多家新聞媒體機構收到類似裝置，將對此展開恐怖攻擊調查，同時也強調會繼續捍衛該國的言論自由。

根據《衛報》報導，厄瓜多電視台新聞節目主持人列寧（Lenin Artieda）日前收到一個USB硬碟，隨後將其插進電腦讀取，沒想到卻突然爆炸，導致他受到輕傷。厄瓜多總檢察長辦公室20日宣布，有多名新聞記者也收到裝有類似爆炸裝置的信封，目前已經展開恐怖攻擊調查。聲明中也指出，這些信封具有相同特徵與內容，但是並未公開受害媒體機構的名稱。

厄瓜多國家法醫科學負責人澤維爾（Xavier Chango）表示，USB內裝有軍用炸藥，且是非常小的膠囊。檢察當局指出，TC電視台20日也收到了一個類似的裝置，不過警方已經在控制下引爆了該炸彈。

電視台Teleamazonas表示，該公司的一名記者16日也收到了一個匿名信封，裡面裝有一個USB，經警方證實確認為改裝炸彈。

一連串的炸彈事件被認為是針對新聞媒體，而當局也強調，將會捍衛言論自由。聲明中指出，「任何恐嚇新聞和言論自由的行為都應該受到嚴格的法律制裁。」