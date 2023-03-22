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2.7公尺巨蛇「吞食幼貓」　南非女子驚恐目睹！竟是世上最毒蛇

▲▼黑曼巴蛇。（圖／翻攝臉書Nick Evans- Snake Rescuer）

▲黑曼巴蛇吞食小貓咪，被捕捉後放生。（圖／翻攝臉書Nick Evans- Snake Rescuer）

記者吳美依／綜合報導

一名南非婦女目睹有著「世上最毒蛇」之稱的黑曼巴（Black Mamba）正在吞食寵物貓幼崽，立刻嚇得尖叫逃離，不久後巨蛇也消失無蹤。她原以為事件落幕，未料隔天那條身長2.7公尺的黑曼巴再度出現獵食，只好通報專業人員前來捕捉。

南非蛇類救援專家伊凡斯（Nick Evans）在臉書發文，他16日晚間接獲大德班地區（Greater Durban）婦女通報，「她一直說有一條蛇會來吃小貓咪，我就知道是黑曼巴。」

伊凡斯隔日親赴現場捕蛇，「牠在一個巨大柴堆裡，周圍有一些灌木叢，旁邊還有一個堆滿雜物的棚子，而那是一天中最熱的時候。」他開始移動東西，立刻瞥見黑曼巴蛇，「牠好大隻！牠的身體厚到幾乎塞不進去那裡，不可能用夾子夾起牠。」

伊凡斯回憶，黑曼巴蛇看見人類靠近，立刻知道有麻煩了，於是開始試圖逃離。但他最終還是設法捕獲巨蛇，放生至天然棲地，遠離人類。

▲▼黑曼巴蛇。（圖／達志影像／美聯社）

▲黑曼巴蛇的毒液含有劇毒。（圖／達志影像／美聯社）

伊凡斯解釋，對於黑曼巴蛇而言，小貓咪能夠輕鬆填飽肚子，而且幼崽氣味仍殘留在那裡，才會一再被吸引過來，這並不是罕見的事情，「儘管我們可能覺得小貓咪很可愛，曼巴蛇卻不這麼認為。野生動物不會這樣看待其他動物，牠們只在乎生存。這就是牠們在大自然裡的運作方式。」

伊凡斯呼籲，如果碰見危險蛇類，最好通報專業人士，不要試圖自行處理。他透露，幾周前有居民用棍子打死一條曼巴蛇，「他們嚇壞了，不知道還能做什麼。我完全不會為此憎恨他們。但我向他們解釋，他們沒有被咬非常幸運，因為咬傷就是這樣發生的」，曼巴蛇不會主動攻擊人類，但遭到棍棒毆打時，可就不一樣了。

黑曼巴蛇是分布於非洲撒哈拉以南的大型蛇類，成年個體身長約2公尺至4.5公尺不等，平均3公尺左右，經常在地面活動，趁白天捕食小型哺乳類動物及鳥類。牠的毒液含有劇烈神經毒素，若被咬傷卻沒有治療，致死率高達100%，但通常會避免與人類發生衝突。

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