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射殺平民影片曝！俄軍猛轟夫妻丟壕溝裡　烏軍無人機全拍下

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯去年6月進攻烏克蘭城市伊久姆（Izium ），當時2名士兵被烏克蘭空拍機拍下射殺、拋棄平民的影片，之後在長達一個月的調查中，也攔截到士兵和家人朋友的對話。烏克蘭警方現在指控該名士兵犯下戰爭罪，相關罪行畫面則會在一部烏克蘭紀錄片中出現。

▲烏克蘭平民遭俄軍射中頭部，之後更被丟棄壕溝中。（圖／翻攝推特）

▲烏克蘭平民遭俄軍射中頭部，之後更被丟棄壕溝中。（圖／翻攝推特）

警方在哈爾科夫（Kharkiv）召開記者會前，先獨家與CNN分享影片關鍵片段。烏克蘭前線部隊在伊久姆戰場上，利用空拍機拍下當時畫面，俄烏兩軍正沿著路兩邊對峙，當時一對夫妻開車誤闖雙方火線，遭俄軍開槍猛轟，兩人下車徒步逃逸，但又因爆炸太過接近而折返，再度遭到俄軍攻擊，丈夫頭部中彈。

烏軍無人機發現該對夫妻，當時丈夫波哈馬茲（Andrii Bohomaz）已倒臥在路上血泊中，妻子帕諾洛娃（Valeria Ponomarova）則對著無人機叫喊。之後烏軍在無人機上貼上「跟我走」（follow me），穿著黑衣紅褲的帕諾洛娃看見後，沿著柏油路跟隨無人機一路撤退到烏軍後方。

另一段影片顯示，當帕諾洛娃離開後，2名俄軍出現在車輛旁邊，協力抬起重傷的波哈馬茲丟棄在壕溝中。所幸波哈馬茲在壕溝裡待了一晚後，一場雨讓他醒了過來，最終他爬出壕溝，一跛一跛地走到烏軍防線，「大概花了30或40分鐘」，他說當時必須忍著全身劇痛才有辦法前進。

事發9個月後，波哈馬茲如今仍在接受針對他大腦、胸部和脊椎的治療。

▲俄羅斯部隊,俄羅斯軍隊,俄軍,普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄軍在普丁下令入侵後，已被控犯下多項戰爭罪。（圖／達志影像／美聯社）

波哈馬茲和帕諾洛娃其實原先開車往伊久姆方向，是為了幫助波哈馬茲年邁生病的雙親逃離俄軍控制的城市地區，沒想到轉錯方向，一頭栽進俄軍前線部隊所在的位置，接著就遭到俄軍開槍射擊。

烏克蘭對俄軍戰爭罪行展開調查的案件也包括此一事件，在攔截到的通話中，一名俄軍士兵和家人朋友講到相關內容，他和妻子說「我今天他X的殺了一個人」，還要求妻子「今天就把一些錢存到我手機裡，好嗎？」另一通電話中，他還和朋友嗆，「該死的車跑了出來，我他X才不管」，烏克蘭警方辨識出該名士兵名叫卡查哥夫（Klim Kerzhaev）。

卡查哥夫是一名來自莫斯科的25歲指揮官，在俄軍西部軍區陸軍第一坦克集團軍第2摩托化步兵師服役。他因此被烏方依烏克蘭刑法第438條起訴戰爭罪。

俄烏戰爭開打後，許多有意識的烏克蘭人會保存下俄軍惡行的影片，紀錄片導演也紛紛展開製作工作，這對夫妻的遭遇也將收入在紀錄片《跟我走》（Follow me）中。

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