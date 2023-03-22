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爸爸在女兒婚禮宣布「我準備了驚喜」　下秒放送妻子偷情影片

▲新郎新娘,婚禮,結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲繼父上台宣布「準備了一個驚喜」，沒想到竟是播映妻子偷情的畫面...（示意圖／取自Pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

日本一名人妻與前夫舊情復燃，多次在家中偷情，不料現任丈夫得知後並未聲張，而是默默錄下偷情影片，選在女兒婚禮上播出，最終現場賓客一臉錯愕，婚禮也在尷尬氣氛下草草落幕，讓女兒不禁崩潰痛哭「媽媽毀了我的婚禮！」

根據日媒ananweb報導，41歲的弘子（化名）與前夫育有一女，但因男方經商失敗，背負巨額債務，最終以離婚收場。不久後，弘子帶著女兒改嫁，日子也算順風順水，直到前些日子女兒準備結婚，希望親生父親來參加婚禮，她才又重新與對方聯繫。

不過，弘子與前夫餘情未了，很快舊情復燃，加上現任丈夫經常在外出差、女兒早跟未婚夫同居，因此大膽將人帶回家偷情。殊不知，丈夫早就察覺不對勁，不僅悄悄調整了家中的寵物攝影機，還將鏡頭朝向主臥的床鋪。

女兒婚禮當天，現任丈夫上台宣布「我準備了一個驚喜，請大家看向大螢幕」。弘子本以為是女兒成長的點點滴滴，沒想到下一秒映入眼簾的，竟是她與前夫在床上激情纏綿的畫面。此時，丈夫立刻拿麥克風說道「這兩個人外遇，並背叛了我」，接著快步離開現場。

眾人錯愕之餘，紛紛把目光投向弘子。弘子百口莫辯，只能不停向在場賓客解釋「這一定有什麼誤會...」不過，這段偷情影片成了鐵證，丈夫以此提出離婚，要求賠償，父母也譴責她的行為，而女兒更是崩潰大哭，覺得自己的終身大事被媽媽毀了。

事後，弘子被逐出家門，也跟周遭親人斷了聯繫，只能在外自食其力。儘管她仍不能接受丈夫這種作法，但畢竟是她背叛在先，更奪走了身邊人的幸福，「所以不管多麼痛苦，我都只能背負著那份罪惡生活下去。」

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