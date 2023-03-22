中俄簽署2項聯合聲明　呼籲和談解決烏克蘭危機

▲習近平會見俄羅斯總統普丁，並簽署2項聯合聲明。（圖／央視）

記者柯沛辰／綜合報導

中國國家主席習近平21日在莫斯科克里姆林宮會見俄羅斯總統普丁，共同簽署並發表《深化新時代全面戰略協作夥伴關係》、《2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃》2項聯合聲明，呼籲通過和談解決烏克蘭危機。習近平表示，中俄是相互最大鄰國，也是全面戰略協作夥伴，未來將持續擴大並深化合作領域。

根據央視報導，習近平和普丁21日共同簽署《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》和《中華人民共和國主席和俄羅斯聯邦總統關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明》。

習近平指出，在雙方共同努力下，中俄關係始終保持蓬勃健康穩定發展勢頭。兩國政治互信、利益交融、民心相通不斷深化，經貿、投資、能源、人文、地方等領域合作持續推進，「昨天晚上和今天上午，我同普丁總統、米舒斯京總理進行了很好的交流，達成很多重要共識。雙方合作領域不斷擴大，共識進一步加強，合作早期收穫已經顯現，更多合作正全面推進。」

關於烏克蘭問題，習近平強調，和平、理性的聲音在不斷積聚，大多數國家都支持緩和緊張局勢，主張勸和促談，反對火上澆油。歷史上看，衝突最後都需要通過對話和談判解決。不久前，中方專門發表了立場文件，呼籲政治解決烏克蘭危機，反對冷戰思維，反對單邊制裁。

普丁回應，俄方讚賞中方在重大國際問題上一貫秉持公正客觀的立場，主持公平正義。俄方認真研究了中方關於政治解決烏克蘭問題的立場文件，對和談持開放態度，歡迎中方為此發揮建設性作用，也歡迎《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件中闡述的建設性主張。

雙方一致認為，聯合國憲章宗旨和原則必須得到遵守，國際法必須得到尊重，反對任何國家或國家集團為謀求軍事、政治和其他優勢而損害別國的合理安全利益。若要解決烏克蘭危機，必須停止一切促使局勢緊張、戰事延宕的舉動，避免危機進一步惡化甚至失控。

雙方呼籲，國際社會應支持相關建設性努力，尊重各國合理安全關切，防止形成陣營對抗、拱火澆油，並反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁，唯有負責任的對話是穩步解決問題的最佳途徑。