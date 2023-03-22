美聯社：中國貿然「結束清零」　導致數十萬人喪生

▲美聯社報導稱，中國罔顧專家警告，貿然結束清零，導致數十萬人喪生。（圖／路透社）



文／中央社

去年12月，中國驟然放寬嚴格清零措施之際，根本還沒準備好應對大量病例。當時醫院拒收救護車，火葬場晝夜不停運作，許多人因保存空間不足，只能將死去親人的遺體拖到倉庫。

美聯社報導，中國官媒聲稱開放的決定是根據「科學分析和精確計算」、「絕非倉促行動」，但實際上，共產黨一直無視國內頂尖醫學專家啟動退場計畫的持續努力，最終導致為時已晚。

由於中國在病毒最易傳播的冬季來臨之際突然重新開放，許多年長者沒有接種疫苗，藥局未準備抗病毒藥物，醫院也沒有足夠物資或人手，模型估計顯示，原本可以避免多達數十萬人死亡。20多位受訪者（包括前任與現任中國疾病預防控制中心員工、專家和政府顧問）以及美聯社取得的內部報告和指示也證實了上述估計。

加州大學洛杉磯分校（University of California, Los Angeles）流行病學家張作風說：「如果他們真的早有退場計畫，很多事情都不會發生，許多死亡本來是可以避免的。」

2年來，中國因其對病毒的嚴格控制而挽救了數百萬人的生命，但隨著去年高傳染力的Omicron變種出現，許多中國頂尖專家和官員擔心，清零政策將難以為繼。

在2021年底，中國領導人們就開始討論如何解除防疫限制。2022年3月，頂尖專家也向中國國務院提交了逐步退場的詳細建議。

然而，同月上海爆發疫情後，相關討論陷入沉寂，這也促使中國領導人習近平封鎖這座城市。清零措施成為民族自豪感的主要來源，習近平領導下對異議的鎮壓也導致科學家不願公開反對黨的意志。

待上海疫情重獲控制，距離中共二十大僅剩下數月時間，這是中國10年來最重要的政治會議，重新開放也因此變得困難重重，北京仍堅持對數以百萬計民眾實施大規模檢測和隔離。

▲示威遊行爆發導致當局突然屈服，讓病毒在毫無預警的情況下席捲全國，並造成致命後果。。（圖／路透）



此後，示威遊行爆發、工廠陷入混亂、眾多企業倒閉，社會出現動盪，壓力越來越大，直到當局突然屈服，讓病毒在毫無預警的情況下席捲全國，並造成致命後果。

專家估計，在中國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情浪潮中可能有數十萬、甚至數百萬人死亡，遠高於官方公布的不到9萬人。儘管中國的染疫死亡率仍遠低於西方國家，但根據香港大學的計算模型和科學家估計，如果該國更完整地接種疫苗並儲備抗病毒藥物，至少能多挽救20萬至30萬條人命。

一名不願透露姓名的中國疾控中心官員表示，突然開放「根本不是個明智的公衛決定，這絕對是個糟糕的時機點…也沒做好事前準備。」

一些人告訴美聯社，重啟的最終決定是突然之間出現的政治決策，幾乎完全沒有參考公衛專家的意見。

一名政府顧問透露，在放棄清零之前，「完全沒有人預料到會出現這樣的180度大轉彎」。

還有3名現任和前任公部門人員表示，政府中有許多人認為，蔓延各地的示威抗議活動加速了習近平完全放棄清零的決定。

一名匿名人士指出，示威活動「就是導火線」。

據新華社報導，去年12月6日，習近平指示官員改變COVID-19的管控方式。翌日，中國衛生部門宣布10項廣泛措施，取消封控、病毒強制篩檢、集中隔離和位置追蹤健康二維碼，這些重新開放的決定令全國上下措手不及。

中國疾控中心後來估計，在短短6週內，全國有約80%的人、也就是超過10億人染疫。但根據一名前官媒記者取得的外洩指令，即使死亡人數不斷上升，當局仍下令官媒設法轉移外界對中國突然重新開放的批評聲浪。

據報導，當局命令國營媒體「大力宣傳，反駁美國和西方關於我們『被迫開放』和『沒準備好』的謬論」。