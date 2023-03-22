　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美聯社：中國貿然「結束清零」　導致數十萬人喪生

▲▼上海封城。（圖／路透社）

▲美聯社報導稱，中國罔顧專家警告，貿然結束清零，導致數十萬人喪生。（圖／路透社）

文／中央社

去年12月，中國驟然放寬嚴格清零措施之際，根本還沒準備好應對大量病例。當時醫院拒收救護車，火葬場晝夜不停運作，許多人因保存空間不足，只能將死去親人的遺體拖到倉庫。

美聯社報導，中國官媒聲稱開放的決定是根據「科學分析和精確計算」、「絕非倉促行動」，但實際上，共產黨一直無視國內頂尖醫學專家啟動退場計畫的持續努力，最終導致為時已晚。

由於中國在病毒最易傳播的冬季來臨之際突然重新開放，許多年長者沒有接種疫苗，藥局未準備抗病毒藥物，醫院也沒有足夠物資或人手，模型估計顯示，原本可以避免多達數十萬人死亡。20多位受訪者（包括前任與現任中國疾病預防控制中心員工、專家和政府顧問）以及美聯社取得的內部報告和指示也證實了上述估計。

加州大學洛杉磯分校（University of California, Los Angeles）流行病學家張作風說：「如果他們真的早有退場計畫，很多事情都不會發生，許多死亡本來是可以避免的。」

2年來，中國因其對病毒的嚴格控制而挽救了數百萬人的生命，但隨著去年高傳染力的Omicron變種出現，許多中國頂尖專家和官員擔心，清零政策將難以為繼。

在2021年底，中國領導人們就開始討論如何解除防疫限制。2022年3月，頂尖專家也向中國國務院提交了逐步退場的詳細建議。

然而，同月上海爆發疫情後，相關討論陷入沉寂，這也促使中國領導人習近平封鎖這座城市。清零措施成為民族自豪感的主要來源，習近平領導下對異議的鎮壓也導致科學家不願公開反對黨的意志。

待上海疫情重獲控制，距離中共二十大僅剩下數月時間，這是中國10年來最重要的政治會議，重新開放也因此變得困難重重，北京仍堅持對數以百萬計民眾實施大規模檢測和隔離。

▲▼中國北京27日晚間出現民眾抗議集會，白紙革命、白紙運動。（圖／路透）

▲示威遊行爆發導致當局突然屈服，讓病毒在毫無預警的情況下席捲全國，並造成致命後果。。（圖／路透）

此後，示威遊行爆發、工廠陷入混亂、眾多企業倒閉，社會出現動盪，壓力越來越大，直到當局突然屈服，讓病毒在毫無預警的情況下席捲全國，並造成致命後果。

專家估計，在中國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情浪潮中可能有數十萬、甚至數百萬人死亡，遠高於官方公布的不到9萬人。儘管中國的染疫死亡率仍遠低於西方國家，但根據香港大學的計算模型和科學家估計，如果該國更完整地接種疫苗並儲備抗病毒藥物，至少能多挽救20萬至30萬條人命。

一名不願透露姓名的中國疾控中心官員表示，突然開放「根本不是個明智的公衛決定，這絕對是個糟糕的時機點…也沒做好事前準備。」

一些人告訴美聯社，重啟的最終決定是突然之間出現的政治決策，幾乎完全沒有參考公衛專家的意見。

一名政府顧問透露，在放棄清零之前，「完全沒有人預料到會出現這樣的180度大轉彎」。

還有3名現任和前任公部門人員表示，政府中有許多人認為，蔓延各地的示威抗議活動加速了習近平完全放棄清零的決定。

一名匿名人士指出，示威活動「就是導火線」。

據新華社報導，去年12月6日，習近平指示官員改變COVID-19的管控方式。翌日，中國衛生部門宣布10項廣泛措施，取消封控、病毒強制篩檢、集中隔離和位置追蹤健康二維碼，這些重新開放的決定令全國上下措手不及。

中國疾控中心後來估計，在短短6週內，全國有約80%的人、也就是超過10億人染疫。但根據一名前官媒記者取得的外洩指令，即使死亡人數不斷上升，當局仍下令官媒設法轉移外界對中國突然重新開放的批評聲浪。

據報導，當局命令國營媒體「大力宣傳，反駁美國和西方關於我們『被迫開放』和『沒準備好』的謬論」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
身分證拿出來！「中3碼」爽玩樂園99元
貨櫃輪撞碼頭！高雄引水人連3撞「無法可罰」辦事處出手了
吳姍儒「生下兒子」！　吳宗憲感動發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

爸爸在女兒婚禮宣布「我準備了驚喜」　下秒放送妻子偷情影片

快訊／阿富汗發生「規模6.5地震」　巴基斯坦、印度有感

川普若因封口費案被捕有何衝擊？　5大疑問一次看

荷蘭公務手機禁TikTok　跟進其他歐洲國家

日相抵基輔並走訪布查　烏克蘭讚「歷史性」訪問

中俄簽署2項聯合聲明　呼籲和談解決烏克蘭危機

習近平訪俄後「岸田文雄抵基輔」　歐美加碼為烏打造反攻火藥庫

美聯社：中國貿然「結束清零」　導致數十萬人喪生

路透：印度「卡納塔卡省」政府批准鴻海9.6億美元投資案

習近平會見俄羅斯總理米舒斯京　盼兩國「能源合作」持續深化

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

日本冠軍戰投手今永昇太先發 大谷擬後援｜20230321 ET午間新聞

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

曹佑寧大方放閃：正常談戀愛　尹馨「你們臉型很搭配」他害羞了

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

劇團曝「朱海君價錢漲4倍」遺憾換角　她親揭真相...罕見動怒回擊：荒謬！

爸爸在女兒婚禮宣布「我準備了驚喜」　下秒放送妻子偷情影片

快訊／阿富汗發生「規模6.5地震」　巴基斯坦、印度有感

川普若因封口費案被捕有何衝擊？　5大疑問一次看

荷蘭公務手機禁TikTok　跟進其他歐洲國家

日相抵基輔並走訪布查　烏克蘭讚「歷史性」訪問

中俄簽署2項聯合聲明　呼籲和談解決烏克蘭危機

習近平訪俄後「岸田文雄抵基輔」　歐美加碼為烏打造反攻火藥庫

美聯社：中國貿然「結束清零」　導致數十萬人喪生

路透：印度「卡納塔卡省」政府批准鴻海9.6億美元投資案

習近平會見俄羅斯總理米舒斯京　盼兩國「能源合作」持續深化

三寶違停最快現世報「一開車門秒折彎」　17秒片讓一票人直呼舒服

桃園深夜驚傳墜樓　男子「屍首分離」頭顱躺超商前

打開便當「有滷蛋爽翻」　側面一符號讓眾人笑了：怎麼敢咬下去

新北警斑馬線旁「示意先過」騎士停車禮讓　他看路口笑了：陷阱

爸爸在女兒婚禮宣布「我準備了驚喜」　下秒放送妻子偷情影片

安平角頭建文兄菲國落網 擁84把長短槍可組軍隊刑事局跨海引渡

快訊／阿富汗發生「規模6.5地震」　巴基斯坦、印度有感

Alienware新品登場！最薄14吋電競筆電x14、採用Lengend 3.0設計

川普若因封口費案被捕有何衝擊？　5大疑問一次看

全新Dell G系列跳單調色！復古撞色元素、散熱系統、效能加強登場

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

國際熱門新聞

電梯「限載8人」11人硬擠　墜地下室3重傷

非洲寡婦「野戰一夜情」　極樂升天突暴斃！

美聯社：中國貿然結束清零　導致數十萬人喪生

路透：印度卡納塔卡省政府批准鴻海9.6億美元投資案

中俄簽署聯合聲明　籲和談解決烏克蘭危機

女網紅搭車遭評分！高中生：脫口罩很醜

網美「偏頭痛2年」痛到不能走！確診罕病數月病逝

情侶撿錢包藥妝店狂刷！失主2天後察覺崩潰

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

習近平會見俄羅斯總理米舒斯京

俄國透過西伯利亞輸送中國天然氣量　創單日新高

習訪俄後岸田抵基輔　歐美加碼為烏打造反攻火藥庫

日相抵基輔並走訪布查　烏克蘭讚歷史性訪問

俄媒：習近平抵達克宮　與普丁展開正式會談

更多熱門

相關新聞

美新法生效　COVID-19溯源「情資將解密」

美新法生效　COVID-19溯源「情資將解密」

美國總統拜登今天將一項法案簽署成法律，要求將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行爆發，與中國武漢實驗室之間潛在關聯的情報資料予以公開。

快訊／輕症免隔首日「中重症+112、增20死」

快訊／輕症免隔首日「中重症+112、增20死」

彰化「財務人」創業　精打細算挺過疫情

彰化「財務人」創業　精打細算挺過疫情

新冠改變生活型態！營養師曝最新報告

新冠改變生活型態！營養師曝最新報告

COVID-19溯源新證據　指向武漢華南市場所販售貉

COVID-19溯源新證據　指向武漢華南市場所販售貉

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情世界疫情社區感染大陸戰疫

讀者迴響

熱門新聞

百萬美妝網紅認離婚！　「去年7月就簽字」親揭原因

愛愛ing「狂噴屁聲」網尬爆求救！她教2招：怕吵乾脆別做

春雷要響了　「全台有雨」大變天

大谷要在冠軍戰登板　天使開綠燈

女直播主訝異嫖客尺寸變來變去！開燈驚見4男輪流上

幫正妹女友按摩「搓出一堆泥 」　洗鴛鴦浴更衝擊

吳姍儒生了！　曬母子同框照

身分證拿出來！中3碼玩樂園只要99元

窒息式性愛玩過火！伴侶猝死他陪屍6天

高虹安存款逾1444萬「增243萬」　其「中國銀行」外幣帳戶遭凍結

台灣主辦「1照片」酸爆BLACKPINK：慢走不送！　歌迷氣炸了

北醫院長邱仲峯爆緋聞！請辭訊息全文曝光

50嵐寄杯服務驚呆！買48杯「60→45元」店員哀喊

電梯「限載8人」11人硬擠　墜地下室3重傷

吳姍儒生了　吳宗憲感動回應

更多

最夯影音

更多
燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了
傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面