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日相岸田文雄「訪烏行程」保密到家　搭包機轉火車僅少數人隨行

▲▼日本首相岸田文雄抵達基輔。（圖／翻攝自twitter／@EmineDzheppar）

▲日本首相岸田文雄抵達基輔。（圖／翻攝自twitter／@EmineDzheppar，下同） 

文／中央社

日本首相岸田文雄是最後一位親訪烏克蘭的G7領袖；日方為避免行程過早曝光，先安排岸田搭乘包機而非政府專機抵達波蘭，且僅有少數人隨行，之後再轉搭火車赴烏，行程保密到家。

日本政府今天宣布，結束印度出訪行程的岸田已轉往烏克蘭首都基輔訪問，並將與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談。

岸田3月22日還將訪問波蘭並舉行峰會，包括因應烏克蘭情勢在內，將確認兩國在雙邊關係及國際社會上強化合作。岸田預計3月23日上午返國。

日本放送協會（NHK）、TBS電視台、日本電視台（Nippon TV）報導，岸田今天並非搭乘日本政府專機從出訪地印度前往波蘭，而是改搭民間小型商務噴射機，跟日本旅美球星大谷翔平3月1日返日時搭乘同型飛機，僅可搭載10多人。

這次陪同岸田前往烏克蘭的隨行人員包括日本國家安全保障局長秋葉剛男、外務省外務審議官山田重夫及首相秘書官等人。

由於七大工業國集團（G7）成員國領袖中只剩岸田未親赴烏國訪問，岸田強烈希望能在今年5月主辦廣島G7峰會前跟澤倫斯基舉行面對面會談。

在岸田此次搭乘政府專機出訪印度的3個多小時前，也就是3月19日晚間8時左右，這架包機提前從東京羽田機場起飛前往印度。

▲▼日本首相岸田文雄抵達基輔。（圖／翻攝自twitter／@EmineDzheppar）

岸田完成出訪印度連串行程後，悄悄登上已在機場待命的包機，於日本時間今天凌晨從印度起飛，並在上午7時40分左右降落在烏克蘭鄰國波蘭東南部城市熱舒夫（Rzeszow）。日媒拍攝到岸田一行人抵達普瑟米斯（Przemysl）車站，岸田隨即在維安人員陪同下登上火車。

儘管日本政府日前持續在檯面下針對岸田訪烏進行討論，但維安跟情報管控成為兩大難題。

在情報管控部分，岸田最終選擇從印度搭乘包機、而非政府專機，且留下多數隨行人員及媒體前往波蘭的方式。

至於日本政府如何安排岸田此行維安工作，現階段則尚不清楚。

岸田此行的時間點，可能也是考量國會備詢、4月統一地方選舉（類似台灣的九合一地方大選）及眾參議員補選等帶來的影響後，最後決定在今天前往。

雖然上週已傳出岸田可能在訪印後轉往烏克蘭，但從政府相關人士直到行程曝光前都強烈否定等跡象來看，岸田此行可說相當保密。共同社報導，日本首相秘密訪問外國可說極為罕見。

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