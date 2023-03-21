美女外交軍事記者踩陷阱！花1.5萬元點數買iPhone　慘淪人頭戶

▲TVBS外交軍事記者劉亭廷。（圖／翻攝臉書《劉亭廷 Tingting Liu》）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

TVBS外交軍事記者兼主播劉亭廷，去年（2022年）聽信臉友帳號傳來便宜買iPhone手機的訊息，不僅誤入代買遊戲點數的陷阱破財，自己的銀行帳戶還成為騙徒收贓跳板，幸好她及時警覺、通知銀行凍結帳戶，事後雖被警方當成詐欺共犯送辦，但台北地檢署查明她也是受害人、還保住別人受騙的錢，將她不起訴。

現年30歲的劉亭廷出生於台灣，在新加坡長大接受英文教育，曾在新加坡擔任校園記者，從新加坡南洋理工大學畢業後，她在2018年選擇回台工作，不僅外型亮眼，外語能力更是優異，加入TVBS成為出色的雙語記者，常擔負出國採訪任務，更是國內少數主跑軍事新聞的女記者，偶爾上主播台播報新聞。

國內近年來不斷宣導防詐打詐，劉亭廷卻在全民反詐的氛圍中誤上賊船。去年11月間，劉女收到1名臉友帳號傳來訊息，聲稱有特惠活動可便宜購買最新iPhone手機，但不能刷卡或付現，必須買遊戲點數支付，劉女上當交付價值1萬5000元的遊戲點數序號。

當天臉友立刻加碼自稱因為擔任特惠活動工作人員，想撿便宜但自己不能買，希望借用劉亭廷的名義下單、須使用劉女的銀行帳戶，劉亭廷同意提供帳號，幸好她沒把提款密碼一併告訴對方，且突然警覺應再查證，改用LINE聯繫這名臉友，對方一頭霧水，檢查才發現臉書帳號被盜、劉女被騙。

劉亭廷趕緊查閱自己銀行帳戶，赫見有一筆來源不明的1萬5000元入帳，連忙通知銀行凍結帳戶。但匯款到劉女帳戶的另1名受害人已報警，劉女被警方循線查獲，當成詐欺共犯函送北檢偵辦。

劉亭廷到案詳細說明來龍去脈，強調絕沒參與詐騙。檢方認定劉女是受害人，且因及時通報銀行，保住其他受害人被騙的錢，可見並無不法意圖，據此將劉女不起訴。