超強孕婦挺9月大肚參賽！跑1600m僅花5分鐘　還比「懷第1胎」快8秒

▲加州30歲孕婦挺著9個月孕肚參賽，1600公尺跑出5分17秒驚人成績。（圖／翻攝自IG／benzmakenz，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國加州懷孕中的30歲媽媽麥勒（Makenna Myler）挺著9個月大的孕肚參加田徑賽，結果震驚了在場觀眾，因為她跑出了1英里（約1600公尺）5分17秒的佳績，比她懷第一胎時寫下的紀錄還快了8秒。丈夫邁可（Michael）2年前只是開玩笑地問，懷孕的老婆能不能在8分鐘內跑完1英里，沒料到她的表現遠超乎想像。

▲中長跑選手麥勒完賽後露出笑容。

麥勒是一名職業中長跑運動員，30歲的她穿上釘鞋，在2月加州的一場田徑賽中創造了1英里5分17秒的成績，比起2020年她懷著大女兒肯妮露（Kenny Lou）時跑出的5分25秒還更快8秒，刷新了自己孕中的最快紀錄，也非常接近她的半馬配速。從IG影片可見，女兒和老公都到場幫她加油，看她挺著大肚抵達終點。字幕寫道，這不是為了呼籲大家在孕期做出瘋狂行為，而是挑戰自我。

麥勒主要參加5公里和10公里賽事，沒懷孕時每周會訓練6天，不時備戰，但懷孕期間也沒有停止訓練。她說，「我懷孕的時候曾經很多次嘗試跑步，但都沒有達標，所以並不是每一次都能贏，但仍然要繼續努力。」

▲麥勒因為老公無心的一次玩笑，開始挑戰在懷孕時訓練跑步。

有些女性說自己懷孕時幾乎沒辦法離開沙發，問她是怎麼做到的。麥勒回答，她原以為孕期訓練很常見，但結果發現很多人都覺得這不正常，「部分原因可能是遺傳，我知道有一些很棒的跑者懷孕後骨盆無法承受跑步運動。」另外，她也認為，這很大一部分跟懷孕前如何增強身體健康有關，因為她沒懷孕時也在跑步、進行嚴格訓練。

事實上，她會想挑戰這件事是因為，2年前丈夫邁可開玩笑地問說，她懷孕9個月時還能跑多快，想看看她能不能在8分鐘內跑完1英里，「一開始只是個玩笑，我們以為會很有趣，結果事情變得越來越大條。」