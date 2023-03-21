赴泰遊玩高空彈跳　繩索半空「突然斷裂」港男直墜湖底

▲香港男子在泰國玩高空彈跳，結果繩索竟然斷裂，讓男子直接插入湖底。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

不少民眾都知道高空彈跳，透過重力加速度的方式來體驗刺激。而近日泰國就傳出一起高空彈跳的意外事件，一名香港男子在泰國旅遊時遊玩了當地的高空彈跳，結果在下墜過程中，安全繩索突然斷裂，而該名男子就這樣直接狠狠直直墜入湖底。雖然該名男子最後並無生命危險，但胸口與肺部都有多處受傷，而園區僅願支付2300港幣（折合新台幣約8900元）作為賠償，引起不少網友的憤怒。

根據《九派新聞》報導指出，香港一名男子於2月前往泰國芭達雅旅行，期間他體驗了當地的高空彈跳項目。男子依照安全人員的指示穿著好裝備後，就從30米高空一躍而下。而從曝光的影片也可看到，男子隨著重力加速度的關係，幾乎就要碰到最底部的湖面。

就當眾人下意識地認為「準備要回彈時」，男子腳上的繩索竟然突然斷裂，而男子就被強大的衝擊力牽引著，直直插入湖底，第一時間動彈不得。事後，工作人員急忙救出男子，並且將其緊急送醫治療。而經過醫師檢查後，發現男子雖然沒有生命危險，但左半邊身體、胸口、肺部有多處受傷。

事後，男子向遊樂園區討要公道，但園區僅願意賠償男子遊玩該項目的費用，以及男子在泰國的急診費用，共計是港幣2300元，而男子自己也表示，這次的意外的醫療費就多達港幣5萬元，完全無法接受園區的處置方式。而男子雖然事後還跟泰國旅遊局投訴此事件，但截至目前為止尚未收到回覆。

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