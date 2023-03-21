紅包「放假鈔」爽吃一頓！前男友和閨蜜來婚禮鬧場　她怒告詐欺罪

▲南韓一名女網友結婚時，慘收到來自好友與前男友的「假鈔紅包」。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名女網友昨（20）日在網路論壇發文，表示自己結婚時慘遭未受邀的前男友、女性好友鬧場，該名女性好友甚至慫恿前男友參加婚禮，不過兩人竟然在紅包內放入兒童教學用的玩具假鈔，最後因此順利拿到餐券，在婚禮上享用一頓大餐。對此，女網友氣得向警方以詐欺罪提告。

根據韓媒《朝鮮日報》，該名女網友20日在知名網路論壇Nate Pann上以標題「在婚禮紅包放假鈔的朋友和前男友，兩人最後的下場」發文，描述這一段奇葩的遭遇，她表示其實文章一發出去後就被周遭親友認出來，剛好一名從事律師的網友在留言處留下了電子信箱號碼，表示願意提供法律諮詢協助。

女網友在貼文描述14日結婚時遇到不速之客的過程，「原則上結婚不會邀太多人參加，就連朋友也只邀請不到5個。其中一個沒收到邀請的朋友，竟然帶著5年前交往不到3周便分手的前男友來參加，他們把兒童用的玩具假鈔放進信封袋、交出去後，就順利拿到2張餐券，在婚禮上大吃一頓。」

女網友十分憤怒，「一想到他們開玩笑做出這種行動，還能厚著臉皮留下來吃大餐，就越想越生氣！」

▲女網友打開紅包後發現，裡面裝的竟然是小孩用的玩具假鈔。（示意圖／記者羅翊宬攝）

女網友在論壇發文後，點閱率一度超過30萬，甚至南韓媒體爭相報導。該名好友深知事態嚴重後，馬上透過Instagram私訊該名女網友，「因為我很難過，竟然只有我沒有收到喜帖，所以才會想要報復......（中略），我很抱歉，我太晚道歉了。妳很難過吧？對不起，以後妳也可以不用再見到我。不過我聽說你對我以詐欺罪提告，雖然我虛心接受。但我還是希望妳能心軟，然後撤回告訴。」

好友補充，「餐費和紅包錢我都已經用KaKao Pay（電子支付手段）寄給妳了，只是妳還沒確認，所以我才在一次私訊妳。」

不過對於好友遲來的道歉，女網友感到相當不領情，因為她認為好友道歉時缺乏誠意，而且在她一開始發文抱怨時，該名好友看到後竟然還在社群媒體發文，「以為現在就連貓還是狗都能隨便提告喔？噗～」。

▲好友私訊女網友，希望對方能夠撤告。（圖／翻攝自韓網）

另外，女網友也透露，好友道歉時寄來的錢根本不多，合計起來竟然只有10萬韓元（約新台幣2338元），她表示自己無意收下這筆錢，但也不會撤銷告訴。

根據南韓《刑法》第347條（詐欺）第1項，欺瞞他人而取得財產上的利益時，可被判處10年以下徒刑，或是判處2000萬韓元以下罰金。據悉，南韓法院先前就曾針對結婚紅包詐欺等相關案件判處被告須擔負實際刑責，慶尚南道一名50多歲男性宣稱自己有包紅包，因此取得4張餐券，最後他將餐券換成4萬韓元現金，最後被法院判處6個月徒刑。