建中樂旗隊邀女校赴美參加世界錦標賽　家長發動募款助圓夢

▲建中樂旗隊獲邀赴美參加世界盃行進樂隊大賽。（圖／建中提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市建國中學樂旗隊去年勇奪有「音樂界奧運」之稱的世界音樂大賽季軍，今年更獲邀赴美參加2023 WAMSB世界盃行進樂隊大賽，預計出動80名高中生參加，與北一女、中山、景美女中等校組成建中聯隊。為籌募旅費、進行樂器汰舊換新等，建中樂旗隊家長後援會發起募款，盼能拓展城市與國際外交。

建中表示，樂旗隊學生去年剛榮獲世界音樂大賽WMC季軍，為台爭光，回國後仍每周持續集訓，面對每一場賽事，除了榮譽的爭取外，更積極投入行進管樂的使命與傳承。由於長年在國際賽事成績亮眼，今年建中樂旗隊更獲邀參加在國際最大的行進管樂大賽、在美國舉辦的 2023 WAMSB世界錦標大賽，預計今年暑假啟程赴美。

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建中樂旗隊後援會家長蘇怡菁表示，建中樂旗隊是亞洲少數行進管樂學生隊伍，與之前來台的日本橘高校一樣，都是以樂隊和旗隊為主，今年獲邀赴美參加國際最大行進管樂盛事，為了壯大聲勢，特別招募北一女、中山、景美等樂儀旗隊女將，共同組成建中聯隊，讓北市高校生共同在國際舞台上，為國爭光。

蘇怡菁說，這次除了赴美參賽外，也應邀參與當地遊行，預計7月16日出發、7月30日回台，因為赴美機票、食宿費用高，光是每個人旅費就高達15萬元，加上聯隊服裝也要重新設計，也有樂器需要汰舊換新，部分學生難以負擔，因而發動募款，希望校友或外界人士響應，一起讓這群北市高中生出國圓夢也為台灣爭光。





▲建中樂旗隊獲邀赴美參加世界盃行進樂隊大賽。（圖／建中提供）