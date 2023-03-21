拜登出手救不了台？美特使會見宏都拉斯總統　傳將尊重宏外交決策

▲宏都拉斯總統卡蕬楚與美國特使陶德會面 。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

宏都拉斯最近驚爆打算轉投中國懷抱，讓台灣陷入可能再丟邦交國的危機。原本人們寄望美國出訪宏都拉斯的特使陶德（Chris Dodd）可以扭轉台宏局面，不過宏國外交部卻指出，美國政府會尊重宏都拉斯與中國建立正式外交關係的決定，讓人們此前的希望幻滅。

綜合外媒報導，台灣友邦宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）15日拋出震撼彈，在推特證實她已指示外交部處理與中國建立正式關係事宜，引發台宏斷交風險。

隨後，路透社引述知情人士消息指出，美國試圖阻止宏都拉斯轉向中國，國務院也同時派出特使陶德（Chris Dodd）出訪巴拿馬和宏都拉斯，被視為美國出手協助台灣穩固邦交國。

不過，陶德20日拜訪宏都拉斯總統府，與卡蕬楚會談後，卻傳出恐怕連美方也難以阻止台宏斷交的可能。宏國外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）在美宏會面後透露，卡蕬楚已向陶德說明宏都拉斯接下來的外交決策，而陶德也表示美方將尊重宏國的決定。