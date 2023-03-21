共艦似繞行日本西南群島　「穿越台灣東部海域」北上

▲共艦似繞行日本西南群島，並穿越台灣與日本沖繩縣與那國島間海域北上。（圖／翻攝自日本統合幕僚監部）
文／中央社
根據日方公布訊息，中國海軍054A型飛彈巡防艦（舷號515濱州艦）近日似乎繞行日本西南群島，並穿越台灣與日本沖繩縣與那國島間海域北上。日方派出機艦負責警監情蒐任務。
日本共同社報導，這艘共艦從3月16日到19日間，似乎繞行日本西南群島，往來東海與太平洋間。
日本統合幕僚監部3月20日公布，海上自衛隊18日上午9時左右在沖繩縣石垣島西南方約120公里海域，發現濱州艦正朝西航行，之後穿越與那國島與台灣間海域北上。
海上自衛隊3月19日也發現，濱州艦通過釣魚台列嶼釣魚台（日方稱魚釣島）西方約80公里海域往北航行。
濱州艦3月16日也現蹤日本奄美大島領海外側鄰接區，未入侵日本領海，是時隔半年再度有共艦通過此一海域，日本派出海上自衛隊第13護衛隊的神通號護衛艦，負責警監與情蒐任務。
中国海軍艦艇の動向についてhttps://t.co/r3DABQSqSm pic.twitter.com/bG0m5GTdPN— 防衛省統合幕僚監部 (@jointstaffpa) March 20, 2023
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