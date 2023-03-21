　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

共艦似繞行日本西南群島　「穿越台灣東部海域」北上

▲▼共艦似繞行日本西南群島。（圖／翻攝自日本統合幕僚監部）

▲共艦似繞行日本西南群島，並穿越台灣與日本沖繩縣與那國島間海域北上。（圖／翻攝自日本統合幕僚監部）

文／中央社

根據日方公布訊息，中國海軍054A型飛彈巡防艦（舷號515濱州艦）近日似乎繞行日本西南群島，並穿越台灣與日本沖繩縣與那國島間海域北上。日方派出機艦負責警監情蒐任務。

日本共同社報導，這艘共艦從3月16日到19日間，似乎繞行日本西南群島，往來東海與太平洋間。

日本統合幕僚監部3月20日公布，海上自衛隊18日上午9時左右在沖繩縣石垣島西南方約120公里海域，發現濱州艦正朝西航行，之後穿越與那國島與台灣間海域北上。

海上自衛隊3月19日也發現，濱州艦通過釣魚台列嶼釣魚台（日方稱魚釣島）西方約80公里海域往北航行。

濱州艦3月16日也現蹤日本奄美大島領海外側鄰接區，未入侵日本領海，是時隔半年再度有共艦通過此一海域，日本派出海上自衛隊第13護衛隊的神通號護衛艦，負責警監與情蒐任務。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
馮淬帆怒批王晶：王八蛋！　高喊「記得我是台灣人」
癌症轉移苦求「不要救我！」　外科醫回1句...萬人看哭了
富邦悍將整體降薪！　他反而加薪最多
快訊／猴痘疫苗「10分鐘內搶光」！　登記已額滿
草爺太愛吃1美食「血管硬化」！　緊急洗血
台灣主辦「1照片」酸爆BLACKPINK：慢走不送！　歌迷氣
星期六補班！　他一轉念「發現3月小驚喜」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

48歲寡婦「野戰一夜情」　極樂升天突暴斃！男伴慌張埋屍逃逸

印度月台突傳嬌喘聲！乘客抬頭驚見一片肉色交纏　色色片狂放3分鐘

拜登簽字！美COVID-19溯源「情資將解密」　包含與武漢潛在關聯

泰25歲人妻失蹤！後院池塘撈出「疑似人骨屍體」　老公選擇自殺

美國、歐洲18國加碼23.5億軍援！　澤倫斯基：對勝利充滿信心

韓仁川機場發現「可疑子彈」！　警方鎖定嫌疑犯：70多歲美籍男性

共艦似繞行日本西南群島　「穿越台灣東部海域」北上

「猴界阿湯哥」印度街頭跑酷！綁架小狗飛躍屋頂　炫技畫面曝光

李根大尉出庭慘被「重量級」直播主騷擾　出拳毆打嗆：減肥啦

法國擬禁父母「網路曬娃」！　兒童色情照片50%來自爸媽手上

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

暖弟載喝ㄎㄧㄤ姐回家　提醒「往前靠」遭頭槌

樂天女孩新人背號揭曉！　李多慧選82號「代表國家」

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

賈永婕遭BLACKPINK粉打臉說謊！　親自回應「擋視線+公關票」

孩用馬克筆塗鴉豪車擦不掉　父親豪爽任畫 ！ 秒變漫畫風

48歲寡婦「野戰一夜情」　極樂升天突暴斃！男伴慌張埋屍逃逸

印度月台突傳嬌喘聲！乘客抬頭驚見一片肉色交纏　色色片狂放3分鐘

拜登簽字！美COVID-19溯源「情資將解密」　包含與武漢潛在關聯

泰25歲人妻失蹤！後院池塘撈出「疑似人骨屍體」　老公選擇自殺

美國、歐洲18國加碼23.5億軍援！　澤倫斯基：對勝利充滿信心

韓仁川機場發現「可疑子彈」！　警方鎖定嫌疑犯：70多歲美籍男性

共艦似繞行日本西南群島　「穿越台灣東部海域」北上

「猴界阿湯哥」印度街頭跑酷！綁架小狗飛躍屋頂　炫技畫面曝光

李根大尉出庭慘被「重量級」直播主騷擾　出拳毆打嗆：減肥啦

法國擬禁父母「網路曬娃」！　兒童色情照片50%來自爸媽手上

羅力5月回歸悍將主場　有重要任務「細節先賣關子」

新光三越聯手藝術家Abei打造「巨型繽紛花朵」！北中南最潮打卡點登場

每月被要「3萬孝親費」！他下秒吐1句話...網友風向大變：剛好而已

48歲寡婦「野戰一夜情」　極樂升天突暴斃！男伴慌張埋屍逃逸

印度月台突傳嬌喘聲！乘客抬頭驚見一片肉色交纏　色色片狂放3分鐘

「借來的手機」被老師沒收　陸高中生「衝出寢室」墜樓亡

55％懷孕女性遭職場不利對待！　立委籲政府重視企業托育制度

首家興櫃動物藥廠　永信小金雞永鴻生技將於3月24日掛牌

50嵐寄杯服務驚呆！買48杯「60→45元」　店員哀喊：真的會哭

亞洲盃射箭世界排名賽首站　竹市香山高中林嘉妤傳捷報

萌貓踩踏墊「謎之抖動」幫拖地　網見熟悉畫面：小時候也這樣XD

國際熱門新聞

女網紅搭車遭評分！高中生：脫口罩很醜

網美「偏頭痛2年」痛到不能走！確診罕病數月病逝

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

COVID-19溯源新證據　指向武漢華南市場所販售貉

情侶撿錢包藥妝店狂刷！失主2天後察覺崩潰

習近平告訴普丁：兩國有相似的目標可合作

李根大尉遭「重量級」直播主騷擾　出拳互嗆

蘇35戰機緊急升空！　俄指2架美軍轟炸機飛向邊境

觀光客「衝泰國呼大麻」！　嗨到被送院

亞馬遜宣布將再「裁員9000人」

捷克眾議院議長無視中國　本周率150人訪台

德12歲少女遭友32刀捅死　凶手拍TikTok還在笑

一家五口陳屍住處！40歲男先殺妻小再輕生

亞馬遜3個月裁2.7萬員工！　CEO曝原因

更多熱門

相關新聞

李根大尉遭「重量級」直播主騷擾　出拳互嗆

李根大尉遭「重量級」直播主騷擾　出拳互嗆

南韓知名網紅「李根大尉」曾於去年3月初貿然遠赴烏克蘭，協助當地抵禦俄軍侵襲，然而此舉卻違反南韓外交部規定。李根返國療傷後，昨（20）日前往法院出庭接受審理，豈料在接受媒體記者採訪時，卻慘遭一名身材肥胖的男YouTuber亂入騷擾，還被不斷挑釁追問，於是他氣得大罵髒話，還出拳毆打對方臉部，現場火藥味濃厚。

習近平調停紛爭　俄烏停戰露曙光

習近平調停紛爭　俄烏停戰露曙光

民進黨與自民黨2＋2會談落幕　觸及CPTPP

民進黨與自民黨2＋2會談落幕　觸及CPTPP

CNN：北京正「挑戰美國」領導世界秩序

CNN：北京正「挑戰美國」領導世界秩序

紐時：習近平出訪俄羅斯「非和平使者」

紐時：習近平出訪俄羅斯「非和平使者」

關鍵字：

日本中國西南群島飛彈巡防艦濱州艦日韓要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

Gino、夏宇禾6年情斷！分手主因曝光

男模跳樓輕生享年35歲

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

《哈利波特》男星猝逝！享年56歲

日本冠軍戰先發出爐　大谷可能後援

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

獨／劇團總監曝「朱海君價錢漲4倍」合作破局

林俊傑演唱會「臨陣退貨嘉賓」！爆紅男團火大離場

1.05億跑車「車牌違規」網酸爆　車主開嗆

快訊／日本再見安打逆轉墨西哥！

情斷Gino搬離愛巢！　夏宇禾11字回應：謝謝關心

本屆第一人！古巴牛棚捕手叛逃

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

第一眼看到啥數字？測出隱藏魅力

覺得累！他肚脹「全身飄尿味」　醫嘆已末期：洗腎一輩子

更多

最夯影音

更多
日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！
BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面