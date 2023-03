虔誠女信徒上教堂！下車瞬間被「活活輾死」　凶手竟是她老公

▲女子下車突然被丈夫撞死。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

澳洲雪梨發生一起不幸事件,一名70歲女子下車要前往教會時,才剛下車就被正在倒車的丈夫撞倒,其他教會成員目睹可怕事故,由於醫護人員抵達時女子已經失去知覺,送醫後仍被宣告身亡

事件當地時間21日早上9時30分發生在雪梨市西北部的Castle Hill Baptist Church教會,70歲女子當時下車正準備前往教會學經時,突然被開車載她來的70歲丈夫倒車輾過。

A woman has been run over and killed in a church car park in Sydney's northwest. The 70-year-old had just been dropped off at the Castle Hill Baptist Church, and it's believed her husband accidentally reversed over her. He's been taken to hospital for mandatory testing. #7NEWS pic.twitter.com/eIHr6DMYIM