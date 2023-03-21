美國、歐洲18國加碼23.5億軍援！　澤倫斯基：對勝利充滿信心

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

在中國國家主席習近平訪問俄羅斯之際，美國宣布加碼提供價值3.5億美元軍援，歐盟也同意一項規模20億歐元的計畫，將聯合採購彈藥以援助烏克蘭。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對這些援助表達感謝，也對團結與戰勝充滿信心。

根據CNN報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）20日表示，美方將授權另一筆價值3.5億美元軍援給烏克蘭。據了解，軍援方案包括高機動性多管火箭系統（HIMARS）和榴彈炮的彈藥、布萊德雷步兵戰車（Bradley Infantry Fighting Vehicles）、高速反輻射飛彈（HARM）、反戰車武器、河川艦艇和其他裝備的彈藥。

此外，歐洲防衛署（EDA）在新聞稿中指出，歐盟17國和挪威已經同意以10億歐元的共享資金來採購彈藥，在援助烏克蘭的同時也補充各國庫存，另外還會動用另一筆10億歐元資金為烏克蘭訂購155公釐砲彈，作為大規模聯合採購行動一環，旨在刺激歐盟國防企業加速生產。

澤倫斯基在演說中重申對美方的感謝，指出3.5億美元的援助是支持士兵真正需要的一切，也同時向歐盟援助表達謝意，「這個決定價值20億歐元，這讓我們對團結、對戰勝恐怖主義國家充滿信心，我們感謝歐洲的所有合作夥伴，致所有真正致力於讓歐洲強大且自由的人。」