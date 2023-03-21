韓12歲男童遭虐死！被繼母「反綁椅子」逼抄聖經　雙腿瘀傷232處

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓仁川一名年僅12歲的國小男童死前被虐得骨瘦如柴，父母離異後被親生父親帶走撫養，豈料自從父親與另名女子再婚後，他便經常遭到繼母、親生父親虐待。最新消息指出，男童光是雙腿就出現232處瘀傷、傷口、傷痕。媒體也公佈受虐影像，男童被繼母反手綁在椅子上，每天早晨5時就得被叫起床抄寫聖經。

根據韓媒《朝鮮日報》、《首爾新聞》，該名年僅12歲、國小5年級的男童2月7日在仁川廣域市南洞區的某公寓大樓，慘遭親父、繼母暴力毆打虐待致死，被送往醫院急診室時，不僅只套上一件單薄的內衣，身體遍布不同時期的擦傷與瘀傷，大腿數十處慘遭尖銳物刺傷。

男童的身高僅148公分、體重更只有29.5公斤，身材矮小且骨瘦如柴，比同齡男童平均體重還少10至15公斤。

▼男童死亡前一天曾到超商喝飲料，此時的他被監視器拍到雙眼無神、面容枯槁的模樣。

南韓電視台SBS時事節目《我想知道真相》18日公開男童生前住處監視器影像，結果卻發現男童的臉龐被褲子遮掩、雙手則被用窗簾繩索反綁在椅子上，繼母透過居家監視器視訊監控男童的一舉一動，不僅透過監視器的擴音器對男童飆罵髒話，甚至還每天早上5點就把男童叫醒，逼男童起床抄寫聖經，男童從2月5日下午5時至隔天上午9時，總共有16個小時被反綁在椅子上。

從住處附近超商的監視器也能看到男童被虐得簡直不成人形！男童2月6日（死亡前一天）下午4時獲得「短暫自由」，他前往超商買飲料喝，從監視器影像可以看到，男童先是坐著喝飲料，接著走向窗邊四處觀望，此時男童的眼神呆滯、表情看起來極為不安。

節目將男童死亡前的相片，以及較近期的相片做對比，可以發現男童原本帥氣可愛、笑容爽朗，到最後雙眼無神、失去對焦，表情變得更加陰沉、失去活力。

▲男童從原本陽光開朗的可愛模樣，被虐後面容枯槁、眼神逐漸失焦。（圖／翻攝自YouTube）

男童被送往急診室後，醫療團隊懷疑男童可能受虐，因此通報警方。仁川地方檢察廳女性兒童犯罪搜查部本月7日依虐童等罪嫌起訴繼母、親父。經過檢方追加偵辦後發現，繼母經常用鉛筆戳男童、或將男童眼睛遮住反綁在椅子上達40多次；至於親父過去一年來則涉嫌毆打、遺棄男童。

起初，繼母向檢警否認曾虐待男童，表示出自於管教，且男童身上的傷痕是因為男童「自殘」，最後經過檢警不斷追問下，才坦承部份犯罪事實。

另外，國立科學搜查研究院昨（20）日公佈男童的屍體解剖鑑定報告，表示男童光是雙腿就有232處傷口、傷痕，至於其他身體部位也有許多明顯遭到多次毆打而留下的傷痕。

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